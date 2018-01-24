Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Известная супермодель запускает свою линию купальников для любой фигуры

Комментариев: 0
Кэндис Свейнпол выпустит свою линию купальников в феврале 2018 года.
Известная супермодель запускает свою линию купальников для любой фигуры
Известная супермодель запускает свою линию купальников для любой фигуры
pinterest.com

Обладательница идеальной модельной фигуры Кэндис Свейнпол решила запустить свою марку купальников под названием Tropic of C. По её словам, линейка вмещает в себя купальники всех фасонов. Это даст возможность девушкам с любым типом фигур подобрать то, что подчеркнёт их тело лучше всего. 

Читайте также: Оля Полякова похвасталась “бесконечными ногами“

Этим радостным известием модель поделилась в соцсети Instagram:

Не могу не волноваться в 2018 году! Я наконец-то готова объявить, что моя линия купальников будет выпущена в следующем месяце! Взгляните и поддержите нас! Сделано с любовью!

Напомним также, что Злата Огневич презентовала необычный танцевальный трек.

Поделись:
Теги: Кэндис Свейнпол, супермодель, купальники, бренд одежды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь