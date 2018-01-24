Известная супермодель запускает свою линию купальников для любой фигуры

Кэндис Свейнпол выпустит свою линию купальников в феврале 2018 года.

Обладательница идеальной модельной фигуры Кэндис Свейнпол решила запустить свою марку купальников под названием Tropic of C. По её словам, линейка вмещает в себя купальники всех фасонов. Это даст возможность девушкам с любым типом фигур подобрать то, что подчеркнёт их тело лучше всего.

Читайте также: Оля Полякова похвасталась “бесконечными ногами“

Этим радостным известием модель поделилась в соцсети Instagram:

Не могу не волноваться в 2018 году! Я наконец-то готова объявить, что моя линия купальников будет выпущена в следующем месяце! Взгляните и поддержите нас! Сделано с любовью!

Напомним также, что Злата Огневич презентовала необычный танцевальный трек.