Народный артист Украины присоединился к благотворительной акции.

Известный украинский певец Павел Зибров 26 января в ресторане быстрого питания Furgoneta создал свой личный бургер под названием «Zibrembo». Особенность этого блюда в котлетах с трюфелями, что придаёт ему необычный вкус. Артист сам готовил ингредиенты и подавал свой бургер гостям.

Павел Зибров представил свой бургер «Zibrembo». zibrov.com.ua

Читайте также: Ассия Ахат отправляется в тур по городам Украины

Таким необычным образом Павел Зибров присоединился к благотворительной акции. Все вырученные деньги будут переданы в благотворительный фонд «Жизнелюб». Журналисты Информатора, попробовавшие бургер, отметили, что он питательный и вкусный.

Напомним также, что Модная гуцулка OHITVA получила звание Заслуженной артистки Украины.