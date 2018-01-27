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Павел Зибров представил свой бургер «Zibrembo»

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Народный артист Украины присоединился к благотворительной акции.
Павел Зибров представил свой бургер «Zibrembo».
Павел Зибров представил свой бургер «Zibrembo».
zibrov.com.ua

Известный украинский певец Павел Зибров 26 января в ресторане быстрого питания Furgoneta создал свой личный бургер под названием «Zibrembo». Особенность этого блюда в котлетах с трюфелями, что придаёт ему необычный вкус. Артист сам готовил ингредиенты и подавал свой бургер гостям. 

 

Павел Зибров представил свой бургер «Zibrembo».
Павел Зибров представил свой бургер «Zibrembo».
zibrov.com.ua

 

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Таким необычным образом Павел Зибров присоединился к благотворительной акции. Все вырученные деньги будут переданы в благотворительный фонд «Жизнелюб». Журналисты Информатора, попробовавшие бургер, отметили, что он питательный и вкусный.  

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Теги: Павел Зибров, певец, народный артист, Народный артист Украины, украинский певец, артист
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ЕЖИК69    27.01.2018, 12:13
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