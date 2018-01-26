Мадонна опубликовала провокационное фото

Всемирно известная певица вновь шокировала поклонников вульгарным фото.

59-летняя поп-икона Мадонна опубликовала в своём Instagram новое фото. Звезда прикрывает обнажённую грудь сумкой от Louis Vuitton с изображением известного шедевра «Мона Лиза». Не менее провокационной является и подпись к фото:

Всё ещё пускаю слюни на сумку.

Стоит отметить, что цена подобного аксессуара достигает примерно 3-4 тысяч долларов.

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Поклонники не оценили подобную выходку Мадонны. В комментариях к посту многие выразили удивление и негодование, говоря, что певица ведёт себя неподобающе своему возрасту и уже слишком стара для подобных фото.

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