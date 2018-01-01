Кричу: TAYANNA презентовала клип на песню-колыбельную
"Кричу" - продолжает сюжетную линию клипа на песню "Шкода", ставшую хитом прошлой осени.
Пролог к видео раскрывает дальнейшее развитие отношений главных героев:
Я співаю цю пісню, як колискову. В ній немає смутку, але є спогади...
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"Кричу" - седьмой видеоклип, созданный Аланом Бадоевым для своей музы. Саундпродюсером трека выступил ROZHDEN, ранее работающий над хитом "Шкода".
Напомним, в этом году TAYANNA снова поборется за право представить Украину на самом престижном музыкальном конкурсе континента. Певица выступит во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение 2018 под номером 4 с песней "Леля".
Видео-клип на песню "Кричу" можно посмотреть здесь:
Напомним также, что Группа DILEMMA примет участие в Нацотборе на Евровидение 2018.
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