3 места силы ведущей Кати Павлюченко

На счету у ведущей Нового канала 4 континента и 25 стран. Она обожает путешествовать и не боится это делать с маленьким сыном. Но самыми любимыми для Кати Павлюченко остаются Франция и Италия.

Как признается ведущая проектов «Дешево и сердито» и «Тайный агент», они – ее места силы! Ниже – советы от Кати, как удешевить путешествие по этим европейским странам и остаться довольными.

Париж, Франция

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Кого-то Париж пугает своей транснациональностью, но в моем сердце он – на первом месте. Обожаю его даже под дождем. В Париже всегда есть что посмотреть и чему удивиться. Мне чрезвычайно нравится парижская архитектура – выдержанная, не испорченная новыми зданиями. Как-то, направляясь в Лувр, я увидела на балконе настоящую парижанку – красивую, ухоженную, зрелую, лет примерно под 90, с нереальной прической и бокалом вина. Она томно смотрела на Сену и свысока – на туристов. И я поняла: именно так и именно здесь хочу встретить свою старость.

Катя Павлюченко в Париже фото пресс-служба

В Париже можно сэкономить на Лувре, если посетить его в первое воскресенье месяца, с октября по март. Не советую во французской столице выбрасывать деньги на аренду авто. «Город Света» лучше изучать пешком или на туристическом автобусе, где под сопровождение песен Эдит Пиаф вам расскажут всю историю и покажут самое интересное. Единственное, на чем не стоит экономить в Париже, это отель. Чтобы не испортить впечатление, нужно жить только в центральных округах. Обязательно также побывайте в Диснейленде. Это лучшее место для детского дня рождения.

Ницца, Франция

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Французская Ницца для меня ассоциируется с раем. Она идеальна и летом, и зимой. Для тех, кто любит созерцать и изучать, советую все же ехать зимой. Тогда жаркое солнце не будет отвлекать вас от экскурсий. А еще это подходящее место для встречи Нового года. Первого января на центральной улице разворачивается нереальная ярмарка с множеством каруселей, оленями Санта-Клауса и самыми вкусными в мире пряниками.

Кстати, попав в Ниццу, легко можно сэкономить и на поездке в Монако. До Монте-Карло – каких-то 30 минут на суперкомфортабельные автобусе, и стоимость билета всего 1,5 евро. Дорога в Монако из Ниццы – отдельный шедевр. Но помните: вернуться нужно до 20:00, иначе придется потратиться на очень дорогой отель.

Рим, Ватикан, Италия

Бесконечно хочется возвращаться в Ватикан. Здесь, несомненно, есть что посмотреть, но важно даже не это... В этой святыне находятся ответы на важные вопросы и случаются чудеса. Кстати, если вы не готовы сделать Рим и Ватикан отдельным пунктом своего путешествия, можете купить билет, например, в Ниццу, но с пересадкой. Перерыв между рейсами – 16 часов. Так, в Риме вы будете в 6:00 утра, а в Ниццу отправитесь в 22:00. Ваши чемоданы полетят сразу до конечного пункта назначения, а вы погуляете по удивительным местам, и никогда об этом не пожалеете. У нас с Римом даже связана семейная традиция. Уже два дня рождения – мужа и мой – мы отпраздновали в одном и том же ресторане с видом на Колизей. Кстати, Италия – единственная страна, где я ем, не думая о последствиях. Лучше ризотто с морепродуктами готовят на побережье Тирренского моря в прекрасном городке Лидо де Остия, что в 20 километрах от Рима. Еще здесь идеальные пляжи для купания с маленькими детьми. Очень мелко, а вода невероятно прозрачная. И даже если вы утопите телефон, как я в этом году, делая селфи, с легкостью его отыщете на дне морском.

Не пропустите 20 февраля премьеру «Дешево и сердито» на Новом канале!

Напомним также, как снимали промо нового сезона реалити «Від пацанки до панянки».