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Ким Кардашьян прокомментировала новость о четвертом ребенке

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Недавно Ким Кардашьян и Канье Уест стали родителями третьего ребенка.
Ким Кардашьян прокомментировала новость о четвертом ребенке (фото)
Ким Кардашьян прокомментировала новость о четвертом ребенке (фото)
GettyImages.com

Ким Кардашьян и Канье Уест стали родителями третьего ребенка в начале 2018-го года. И вот недавно назвали имя новорожденной. А в прессе уже говорят, что пара планирует четвертого ребенка.

СМИ пишут, что Ким Кардашьян и Канье просят женщину, которая родила им Чикаго, стать еще раз их суррогатной мамой.

Ким Кардашьян и Канье Уест фото
Ким Кардашьян и Канье Уест фото
GettyImages.com

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Ким не стала долго молчать и прокомментировала эту новость. Ким Кардашьян отрицает, что они сейчас думают о появлении еще одного ребенка:

Это все фейковые новости. Если вы считаете, что суррогатная мать — это простой выход, то ошибаетесь. Это было очень тяжело. Люди считают, что это лучше, потому что вы не сталкиваетесь с физическими изменениями, болью или осложнениями после родов, но для меня было так трудно понимать, что я не могу выносить собственного ребенка, особенно после того, как я родила Норт и Сейнта. Несмотря на это, связь с нашим ребенком пришла мгновенно, как будто она была с нами все время. Мы так рады, что наконец можем увидеть нашу девочку.

К слову, пара воспитывает старшую дочь Норт и сына Сейнта.

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Теги: ким кардашьян, Канье Уест, третий ребенок, четвертый ребенок, слухи, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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