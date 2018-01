Ирина Шейк показала свою маму

Ирина Шейк часто публикует фото с друзьями, а вот семью показывает редко. Так, на ее странице в Instagram вы вряд ли найдете снимки с отцом ее дочери – Брэдли Купером, да и саму дочь.

Но в этот раз у Шейк был особенный повод, и она опубликовала фото своей мамы. Супермодель таким образом решила поздравить ее с днем рождения:

Happy bday to my number 1! 🎁🎉 All possible because of u ❤️❤️❤️ S dnem Varenia mamysik