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Ирина Шейк показала свою маму

Комментариев: 1
Супермодель поздравила маму с днем рождения.
Ирина Шейк показала фото своей мамы
Ирина Шейк показала фото своей мамы
GettyImages.com
Ирина Шейк часто публикует фото с друзьями, а вот семью показывает редко. Так, на ее странице в Instagram вы вряд ли найдете снимки с отцом ее дочери – Брэдли Купером, да и саму дочь.
Но в этот раз у Шейк был особенный повод, и она опубликовала фото своей мамы. Супермодель таким образом решила поздравить ее с днем рождения:
 
Happy bday to my number 1! 🎁🎉 All possible because of u ❤️❤️❤️ S dnem Varenia mamysik
 
 
 

Happy bday to my number 1! 🎁🎉 All possible because of u ❤️❤️❤️ S dnem Varenia mamysik

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
Нельзя не отметить сходство Ирины Шейк с мамой, об этом в комментариях писали и подписчики супермодели.
Напомним, Кэндис Свейнпол сообщила пол второго ребенка. Подробности и милое видео по ссылке.
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Теги: Ирина Шейк, модель, фото, пост, инстаграм, мама, день рождения
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  25.01.2018, 12:55
Оценка:  0
pусский
Хохложопые, а у вас бывает такое, когда одновременно хочется ссать, блевать, кончать, посрать и пердануть? А у меня бывает. Вот я на вас всю эту xyeту и произвёл, бля! То-то же, гы-гы-гы!
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