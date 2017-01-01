Натали Дилайс и Евгений Фешак побывали возле скал Афродиты

Натали рассказывает:

Мы долго думали, куда отправиться на отдых в начале года. Планировали поехать машиной в Австрию или Швейцарию, в горы, полетать на бордах. В итоге, было принято решение полететь на Кипр к друзьям. Поскольку в это время года море холодное и солнце не очень жаркое, мы решили объездить все красивые места этого острова. Нам удалось увидеть столько нереальной красоты, поесть очень много вкуснейшей еды, отлично и весело провести время с друзьями. Мы взяли в аренду машину и вшестером путешествовали по острову: побывали на ферме, где живут ослы, ездили на пляж Аламанос, где скалы белого цвета, и к месту, где, по легенде, Афродита вышла из пены морской. Посетили археологический парк Пафоса и Ущелье Авакас - шедевр, созданный природой, это нечто неземное, а также множество других потрясающих мест. Было круто!

К тому же отдыхая на Кипре, узнали, что Европу засыпало снегом, в частности Швейцарию и Италию. Что из-за бури блокировалось движение на дорогах, и многие вылеты отменились. По этому мы вдвойне были рады тому, что решили провести свои зимние каникулы на Кипре.