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Демоны, любовь и предательство в чарующем клипе Season of Melancholy на новый сингл

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Группа Season of Melancholy презентовала сингл из будущего альбома и клип на него. История перерождения души, в которой появляются не только люди, но и их души и даже — демоны.
Видео группы Season of Melancholy на новый сингл
Видео группы Season of Melancholy на новый сингл
пресс-служба артиста

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Фактически, это небольшое кино с захватывающим сюжетом, которое прекрасно соответствует стилистике группы — romantic metal. Важно отметить, что красивое эстетское черно-белое видео — это результат коллаборации Season of Melancholy с известным архитектором и дизайнером одежды Натальей Фарносовой, которая попробовала себя в роли режиссера.

Season of Melancholy комментируют:

Лично для нас эта песня символизирует возрождение группы, новые пути и является действительно важным результатом совместной продуктивной работы, — Комментируют . Съемки прошли очень легко, больше проблем было с выбором локации. Съемки клипа привлекли большое внимание прохожих — неудивительно, ведь в одной из сцен мы снимали застегивание мешка для мертвеца. Некоторые из прохожих ускорялись, другие — тревожно заглядывали в мешок. Консьерж из соседнего подъезда даже хотела полицию вызвать, пока мы бегали с носилками и нашим вокалистом в мешке. А после очередного дубля он начал шевелиться, чем очень сильно пугает девушку, которая проходила мимо.

Режиссер Наталья Фарносова делится:

Я всегда притягиваю особых людей и уникальные вещи. Услышав песню, я не смогла забыть о ней. Она задела меня, задела мое воображение... Я — меломан. Все вижу по-своему, так что решила поделиться своим видением этой песни! Представьте. Декабрь. Снегопад. Центр Киева. Заторы. С моего дома моды выносят на носилках человека в мешке для мертвецов... За ним бежит оператор, снимая и с криками: «Ты не в фокусе! Еще раз!», а в это время, из проезжающих автомобилей выглядывают из окон шокированные люди, наблюдая за этим действом... Они и не подозревают, что это финальная сцена моего клипа!

Съёмки клипа фото
Съёмки клипа фото
пресс-служба артиста

P.S. Хорошо, что никто не вызвал полицию! Приятного просмотра!

Видео можно посмотреть здесь:

 

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Теги: украинская группа, украинская музыка, англоязычный альбом, видео, клип, съёмки видеоклипа
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба артиста

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