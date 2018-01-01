Анатолий Анатолич провел церемонию проводов украинцев на зимние Олимпийские игры

Телеведущий Анатолий Анатолич стал ведущим торжественной церемонии проводов Олимпийской сборной команды на ХХІІІ зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане.

Телеведущий Анатолий Анатолич стал ведущим торжественной церемонии проводов Олимпийской сборной команды на ХХІІІ зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане (Республика Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.

Читайте также: Ассия Ахат отправляется в тур по городам Украины

В церемонии проводов приняли участие первые лица государства, президент НОК Украины Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Игорь Жданов и члены олимпийской сборной Украины. Церемонию награждения Анатолий Анатолич вёл вместе с ведущей Оксаной Гутцайт.

Анатолий Анатолич говорит:

Для меня большая честь быть ведущим такого особенного и важного для нашей страны события – провести нашу Олимпийскую сборную на ХХІІІ зимние Олимпийские игры. Я, как и миллионы украинцев, буду болеть за каждого из наших спортсменов и переживать за них всем сердцем.

Читайте также: Друг ЮНІСЕФ MONATIK​ сдал тест на ВИЧ и начал информационную компанию с Фондом ООН

Также на церемонии проводов состоялось вручение олимпийской формы. Дизайн коллекции на зимние Игры-2018 был разработан молодыми украинскими дизайнерами в сотрудничестве с членами Комиссии атлетов НОК. При разработке были учтены пожелания представителей Национального олимпийского комитета и самих спортсменов, использовались современные материалы и передовые технологии компании “PEAK“.

На церемонии присутствовали чемпионы и призеры Олимпийских игр: Наталья Добрынская (легкая атлетика), Юрий Чебан (гребля на каноэ), Елена Петрова (биатлон), Денис Беринчик (бокс), Ольга Саладуха (легкая атлетика), чемпионки юношеских Олимпийских игр Юлия Левченко (легкая атлетика) и Дарья Зевина (плавание); участники зимних Игр Андрей Дериземля (биатлон), Дмитрий Мыцака (горнолыжный спорт); чемпионка Европы по дзюдо Дарья Билодид и представители ФК “Маэстро“ – вокалист группы “ТНМК“ Фоззи, ведущие и шоумены Александр Педан и Андрей Джеджула.

Напомним также, что Модная гуцулка OHITVA получила звание Заслуженной артистки Украины.