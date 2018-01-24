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Леся Никитюк не спешит выходить замуж за своего парня

Комментариев: 3
Телеведущая Леся Никитюк о возлюбленном: «Пока мы встречаемся».
Леся Никитюк не спешит выходить замуж за своего парня (фото)
Леся Никитюк не спешит выходить замуж за своего парня (фото)
instagram.com/lesia_nikituk​

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Известная украинская телеведущая Леся Никитюк уже больше года встречается с парнем, который живет в соседней квартире. Но возлюбленного Леся не афиширует. Изданию Viva! телеведущая сообщила, планируется ли в ближайшем будущем свадьба.

Так, Леся рассказала, что ее парень занимается бизнесом, а также о том, как познакомилась с ним:

Мой молодой человек из сферы бизнеса, но не шоу-бизнеса. Да, этот человек мой сосед, мы долго жили рядом дверь в дверь. Ни разу не встречались. И вот однажды прямо в тамбуре мы с ним встретились и познакомились. Вместе мы уже год. И все прекрасно! Мы даже друг друга лайкаем.

Кроме прочего, телеведущая поделилась своими мечтами относительно свадьбы:

Конечно же, у меня как у нормальной красивой девушки будет свадьба. Может, в этом году, может, в следующем. Может, через 5 лет. Конечно, я мечтаю об этом событии и хочу сделать фотографии в красивом платье вместе со своим женихом.

Леся Никитюк фото
Леся Никитюк фото
instagram.com/lesia_nikituk​

Также Леся Никитюк отметила, что выходить замуж за возлюбленного не спешит, ведь им и так хорошо вместе:

Пока что я не подтверждала официально эту информацию. Но да, я сейчас в отношениях. Я просто счастлива, что Бог подарил моего друга. Он будто понял, что мне тяжело летать одной и мало проводить времени дома. Так что пока мы встречаемся, мы обожаем друг друга, нам очень интересно проводить время вместе.

Напомним, все обсуждают возможную свадьбу Насти Каменских и Потапа. Подробности и фото смотрите по ссылке.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая, личное, замуж, возлюбленный, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.01.2018, 12:44
Оценка:  0
гость
красавица и умница- зачем тебе провинциальный колхозник с его примитивным бизнесом- тебе впору швейцарский миллионер
pусский  (аноним)  24.01.2018, 12:11
Оценка:  0
pусский
Надеюсь, эта кобыла его не съест до замужества. Или он ей в пизду не провалится с летальным исходом, гы-гы-гы!
I_gor2    24.01.2018, 11:36
Оценка:  0
I_gor2
Если не предлагают, то это не спешит?
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