Леся Никитюк не спешит выходить замуж за своего парня

Телеведущая Леся Никитюк о возлюбленном: «Пока мы встречаемся».

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Известная украинская телеведущая Леся Никитюк уже больше года встречается с парнем, который живет в соседней квартире. Но возлюбленного Леся не афиширует. Изданию Viva! телеведущая сообщила, планируется ли в ближайшем будущем свадьба.

Так, Леся рассказала, что ее парень занимается бизнесом, а также о том, как познакомилась с ним:

Мой молодой человек из сферы бизнеса, но не шоу-бизнеса. Да, этот человек мой сосед, мы долго жили рядом дверь в дверь. Ни разу не встречались. И вот однажды прямо в тамбуре мы с ним встретились и познакомились. Вместе мы уже год. И все прекрасно! Мы даже друг друга лайкаем.

Кроме прочего, телеведущая поделилась своими мечтами относительно свадьбы:

Конечно же, у меня как у нормальной красивой девушки будет свадьба. Может, в этом году, может, в следующем. Может, через 5 лет. Конечно, я мечтаю об этом событии и хочу сделать фотографии в красивом платье вместе со своим женихом.

Леся Никитюк фото instagram.com/lesia_nikituk​

Также Леся Никитюк отметила, что выходить замуж за возлюбленного не спешит, ведь им и так хорошо вместе:

Пока что я не подтверждала официально эту информацию. Но да, я сейчас в отношениях. Я просто счастлива, что Бог подарил моего друга. Он будто понял, что мне тяжело летать одной и мало проводить времени дома. Так что пока мы встречаемся, мы обожаем друг друга, нам очень интересно проводить время вместе.

Напомним, все обсуждают возможную свадьбу Насти Каменских и Потапа. Подробности и фото смотрите по ссылке.