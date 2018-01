Оскар 2018: оглашен список номинантов

Узнайте претендентов на премию Оскар 2018.

7 января прошла церемония Золотой Глобус 2018, которую называют своеобразной репетицией перед Оскаром. Со списком победителей можно ознакомиться здесь. Теперь же стала известна дата проведения главной кинопремии – Оскара, а также список претендентов на статуэтку.

Так, Оскар 2018 состоится 4 марта. Ведущим церемонии во второй раз станет Джимми Киммел – американский комик. А 23 января был оглашен список номинантов на премию. Среди лидеров картины «Форма воды» и «Дюнкерк».

Номинанты на Оскар 2018:

Лучший фильм: “Дюнкерк“, “Зови меня своим именем“, “Леди Берд“, “Призрачная нить“, “Прочь“, “Секретное досье“, “Темные времена“, “Три билборда на границе Эббинга, Миссури“, “Форма воды“.

Лучшая мужская роль: Дэниэл Калуя (“Прочь“), Тимоти Чаламет (“Зови меня своим именем“), Дэниел Дей-Льюис (“Призрачная нить“), Гэри Олдман (“Темные времена“), Дензел Вашингтон (“Роман Израэл, Esq“).

Лучшая женская роль: Сирша Ронан (“Леди Берд“), Салли Хокинс (“Форма воды“), Фрэнсис МакДорманд (“Три билборда на границе Эббинга, Миссури“), Марго Робби (“Я, Тоня“), Мэрил Стрип (“Секретное досье“).

Лучшая мужская роль второго плана: Уиллем Дефо (“Проект “Флорида“), Вуди Харрельсон (“Три билборда на границе Эббинга, Миссури“), Ричард Дженкинс (“Форма воды“), Кристофер Пламмер (“Все деньги мира“), Сэм Роквелл (“Три билборда на границе Эббинга, Миссури“).

Лучшая женская роль второго плана: Мэри Джей Блайдж (“Ферма “Мадбаунд“), Эллисон Дженни (“Я, Тоня“), Лесли Мэнвилл (“Призрачная нить“), Лори Меткалф (“Леди Берд“), Октавия Спенсер (“Форма воды“).

Лучший режиссер: Кристофер Нолан (“Дюнкерк“), Грета Гервиг (“Леди Берд“), Гильермо Дель Торо (“Форма воды“), Джордан Пил (“Прочь“), Пол Томас Андерсон (“Призрачная нить“).

Лучший сценарий: Гильермо Дель Торо, Ванесса Тейлор (“Форма воды“), Эмили В. Гордон, Кумэйл Нанджиани (“Любовь - болезнь“), Джордан Пил (“Прочь“), Грета Гервиг (“Леди Берд“), Мартин МакДона (“Три билборда на границе Эббинга, Миссури“).

Лучший адаптированный сценарий: Майкл Грин, Джеймс Мэнголд, Скотт Фрэнк (“Логан“), Аарон Соркин (“Большая игра“), Скотт Нейстадтер, Майкл Х. Уэбер (“Горе-творец“), Вирджил Уильямс (“Ферма “Мадбаунд“), Джеймс Айвори (“Зови меня своим именем“).

Лучший анимационный фильм: “Босс-молокосос“, “Ван Гог. С любовью, Винсент“, “Добытчик, “Тайна Коко, “Фердинанд“.

Лучший монтаж: “Дюнкерк“, “Малыш на драйве“, “Я, Тоня“, “Три билборда на границе Эббинга, Миссури“, “Форма воды“.

Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс (“Бегущий по лезвию 2049“), Хойте Ван Хойтема (“Дюнкерк“), Дан Лаустсен (“Форма воды“), Рэйчел Моррисон (“Ферма “Мадбаунд“), Бруно Дельбоннель (“Темные времена“).

Лучший звук: “Бегущий по лезвию 2049“, “Дюнкерк“, “Звездные войны 8: Последние джедаи“, “Малыш на драйве“, “Форма воды“.

Лучший монтаж звука: “Бегущий по лезвию 2049“, “Дюнкерк“, “Звездные войны 8: Последние джедаи“, “Малыш на драйве“, “Форма воды“.

Лучшие спецэффекты: “Бегущий по лезвию 2049“, “Звездные войны 8: Последние джедаи“, “Конг: Остров черепа“, “Планета обезьян: Война“, “Стражи Галактики. Часть 2“.

Лучший саундтрек: “Звездные войны 8: Последние джедаи“, “Дюнкерк“, “Форма воды“, “Призрачная нить“, “Три билборда на границе Эббинга, Миссури“.

Лучшая песня: This Is Me (“Величайший шоумен“), Mystery Of Love (“Зови меня своим именем“), Stand Up For Something (“Маршал“), Remember Me (“Тайна Коко“), Mighty River (“Ферма “Мадбаунд“).

Лучшее художественное оформление: “Бегущий по лезвию 2049“, “Дюнкерк“, “Красавица и чудовище“, “Темные времена“, “Форма воды“.

Лучший костюм: “Виктория и Абдул“, “Красавица и чудовище“, “Призрачная нить“, “Темные времена“, “Форма воды“.

Лучший грим: “Виктория и Абдул“, “Темные времена“, “Чудо“.

Лучший документальный фильм: “Abacus: Small Enough to Jail“, “Лица, деревни“, “Икар“, “Последние люди Алеппо“, “Стронг-Айленд“.

Лучший фильм на иностранном языке: “Фантастическая женщина“ (Чили), “Оскорбление“ (Ливан), “Нелюбовь“ (Россия), “О душе и теле“ (Венгрия), “Квадрат“ (Швеция).

