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Эктор Хименес-Браво показал, на что способно его тело

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Известный кулинр и телеведущий Эктор Хименес-Браво продемонстрировал фото, на котором запечатлен он сам - живой пример того, чего можно достигнуть за год упорных трудов.
Эктор Хименес-Браво показал, на что способен (фото)
Эктор Хименес-Браво показал, на что способен (фото)
социальная сеть Instagram

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Известный кулинар Эктор Хименес-Браво чуть больше года назад начал активно заниматься спортом. Бессменному ведущему популярного кулинарного шоу "МастерШеф" удалось не просто похудеть, но и подкачать свое тело.

Так, на личной страничке в соцсети Эктор опубликовал свежий снимок, на котором демонстрирует результат упорного труда и накаченное тело.

социальная сеть Instagram

Кадр Эктор Хименес-Браво прокомментировал так:

Когда все вокруг завидуют, обманывают и пытаются кинуть — это стимулирует встать, сделать усилие в три раза больше и добиться всего, что задумал! Вопреки всему сделать лучше! И нести добро! А все, кто несет зло, склоки и предательство, сами знаете, что с ними случается!

Напомним также, что Мэрайя Кэри похвасталась подросшим сыном.

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Теги: Эктор Хименес Браво, кулинар, телеведущий, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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