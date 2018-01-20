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У Виталия Козловского новая девушка?

Комментариев: 3
Виталий Козловский поделился откровенным снимком.
Новая девушка Виталия Козловского (фото)
Новая девушка Виталия Козловского (фото)
instagram.com/vkozlovskiy/

Украинский певец Виталий Козловский уже достаточно давно расстался с Раминой Эсхакзай, хотя пара была помолвлена и готовилась к свадьбе. Отметим, разрыв дался артисту сложно, он еще долго пытался выяснить отношения с экс-возлюбленной в Instagram.

Но, похоже, Виталий Козловский готов к новым отношениям. Более того, есть основания полагать, что он уже в них пребывает.

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Так, певец отправился отдыхать в Таиланд и активно публикует фото с отпуска. На днях Виталий Козловский опубликовал откровенное фото, на котором позирует полностью обнаженным в своем номере. А сделала снимок девушка, ведь на нем видно ее ноги:

Я открыт перед тобой, наизнанку всей душой, в своей внезапной наготе...

 

 

«Я открыт перед тобой, наизнанку всей душой, в своей внезапной наготе...» 😅😂😂🤣 P.S. Тайланд славится своей красивой природой, вкусной кухней, трансвеститами и пикантными развлечениями! Сегодня иду на Bangla road - улицу разврата и тусовок. Следите помимо постов и за моими сториз! Ибо там буду выкладывать много всего интересного 😇😈 #засталинагорячем #счастливыетрусовненадевают #ойчтосегоднябудет🙈

Допис, поширений ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy)

Но уже через несколько часов Виталий Козловский поделился фото, на котором позирует еще с двумя девушками, держа при этом одну из них за грудь:

Как вы думаете, это со мной две девушки? Или, может, два переодетых в девушек парня? Или, может, всё-таки среди них одна девушка, а другой переодетый парень в девушку!??? Блин. Сам не понял😂😂😂 P.S. Если что, то мою руку она сама (или сам или само) положила себе на грудь! Ибо я б не посмел😳🙈

 

Как бы там ни было, Виталий Козловский решил как следует отдохнуть в Таиланде, ни в чем себе не отказывая. Но что за девушка позирует на фото с обнаженным певцом – пока не известно.

Напомним, в Сети появилось фото беременной Кайли Дженнер, и, похоже, еще одно прибавление в семье Кардашьян-Дженнер вот-вот случится.

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Теги: виталий козловский, певец, отпуск, отдых, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  22.01.2018, 13:01
Оценка:  0
русский
Дайте мне немедленно его член в мой пуканчик и ротик))))).
гость  (аноним)  22.01.2018, 12:56
Оценка:  0
гость
Это говорит о высоком интеллекте человека). Когда страна нуждается в героях пи-да рожает дураков .
гость  (аноним)  22.01.2018, 12:21
Оценка:  +2
гость
Он такой идиот, что даже стыдно...что за бабские цитаты вечно?!
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