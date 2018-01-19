Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вера Брежнева устроила зажигательные танцы на парковке

Комментариев: 8
Известная украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас отдыхает в Америке, выложила на свою страничку в соцсети забавное видео, которым порадовала поклонников.
Вера Брежнева устроила зажигательные танцы на парковке (видео)
Вера Брежнева устроила зажигательные танцы на парковке (видео)
социальная сеть Instagram

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас отдыхает вместе с друзьями в Лос-Анджелесе, порадовала поклонников забавным роликом.

Читайте также: На сцене "Голосу країни-8" споет олимпийская чемпионка

Так, на личной страничке в соцсети певицы появилось короткое видео, которое было снято на подземной парковке в Лос-Анджелесе. Вера Брежнева вышла из машины и начала танцевать под свою песню "Ты мой человек", чем рассмешила своих друзей.

Певица немного смутила водителей, которые стали случайными свидетелями импровизированного мини-шоу.

Видео можно посмотреть здесь:

 

Напомним также, что Бейонсе и Джей Зи сделали дочери Кардашьян и Уэста дорогой подарок

Поделись:
Теги: вера брежнева, певица, Америка, Лос-Анджелес, соцсети, пост, видео, танцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Агнетта    22.01.2018, 01:12
Оценка:  0
Агнетта
убого получилось
гость  (аноним)  22.01.2018, 00:18
Оценка:  -1
гость
Верка Галушка - старая шлюшка
гость  (аноним)  22.01.2018, 00:15
Оценка:  +1
гость
МОЛОДЕЦ!!!!!!
НапудренныйНос  (аноним)  21.01.2018, 22:43
Оценка:  +1
НапудренныйНос
Походу Веруня напудрила носик, бо что-то прёт её не по детски ))))
гость  (аноним)  21.01.2018, 22:35
Оценка:  +1
гость
Очень красивая и талантливая
гость  (аноним)  21.01.2018, 22:20
Оценка:  +1
гость
Русский, можешь отыметь только себя или подставить свой гнойный пукан таким же упоротым путинососам, а потом насрать хуем себе в рот, бля)
pусский  (аноним)  21.01.2018, 21:12
Оценка:  -1
pусский
Выeбy суку на парковке во все ейные вонючие дыры, бля! Я пёрнул xyeм!
МиссГалактика    21.01.2018, 20:05
Оценка:  +1
МиссГалактика
Без изюминки...но таких ... любят богатые,
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь