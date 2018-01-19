Вера Брежнева устроила зажигательные танцы на парковке

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас отдыхает в Америке, выложила на свою страничку в соцсети забавное видео, которым порадовала поклонников.

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас отдыхает вместе с друзьями в Лос-Анджелесе, порадовала поклонников забавным роликом.

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Так, на личной страничке в соцсети певицы появилось короткое видео, которое было снято на подземной парковке в Лос-Анджелесе. Вера Брежнева вышла из машины и начала танцевать под свою песню "Ты мой человек", чем рассмешила своих друзей.

Певица немного смутила водителей, которые стали случайными свидетелями импровизированного мини-шоу.

Видео можно посмотреть здесь:

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) Янв 18, 2018 at 11:07 PST

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