Британская актриса Эмили Блант поделилась причинами, по которым не любит делать селфи с поклонниками.

Эмили Блант рассказала, почему не любит фотографироваться с фанатами GettyImages.com

Известная британская актриса Эмили Блант в одном из недавних интервью призналась, почему не делает селфи с поклонниками.

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По словам Эмили Блант, в нынешнее время социальные сети очень изменили фанатскую культуру. Многие фанаты проявляют куда больший интерес к публикации снимков со знаменитостью в Сети, чем общению с ними.

Звезда фильма "Девушка в поезде" считает, что действительность так изменена соцсетями, что встречи с кумирами расцениваются как "валюта" соцсетей, а не уникальная возможность общения со звездой.

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