Украинская певица Наталья Валевская, как и все, любит расслабляться в приятной атмосфере.

Наталья Валевская показала, чем занимается в ванной (фото) социальная сеть Instagram

Украинская певица и выпускница проекта «Шанс» Наталья Валевская поделилась с поклонниками откровенным снимком.

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На фото, которое Валевская опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена в ванной с бокалом белого вина. Судя по всему, певица решила так расслабиться после сложного трудового дня.

Наталья Валевская фото социальная сеть Instagram

Напомним также, что Маркус Рива презентовал первый украинский трек.