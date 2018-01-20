Наталья Валевская показала, чем занимается в ванной
Украинская певица Наталья Валевская, как и все, любит расслабляться в приятной атмосфере.
Украинская певица и выпускница проекта «Шанс» Наталья Валевская поделилась с поклонниками откровенным снимком.
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На фото, которое Валевская опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена в ванной с бокалом белого вина. Судя по всему, певица решила так расслабиться после сложного трудового дня.
Напомним также, что Маркус Рива презентовал первый украинский трек.
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