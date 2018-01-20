Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталья Валевская показала, чем занимается в ванной

Комментариев: 3
Украинская певица Наталья Валевская, как и все, любит расслабляться в приятной атмосфере.
Наталья Валевская показала, чем занимается в ванной (фото)
Наталья Валевская показала, чем занимается в ванной (фото)
социальная сеть Instagram

Украинская певица и выпускница проекта «Шанс» Наталья Валевская поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Читайте также: Олег Винник поделился своим “Предчувствием“

На фото, которое Валевская опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена в ванной с бокалом белого вина. Судя по всему, певица решила так расслабиться после сложного трудового дня.

 

Наталья Валевская фото
Наталья Валевская фото
социальная сеть Instagram

 

Напомним также, что Маркус Рива презентовал первый украинский трек.

Поделись:
Теги: Наталья Валевская, певица, отдых, релакс, ванная, вино, фото, пост, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.01.2018, 12:56
Оценка:  0
гость
Она пердит в ваной?
гость  (аноним)  20.01.2018, 12:55
Оценка:  0
гость
А где анал и горловой с проглотом?
гость  (аноним)  20.01.2018, 12:44
Оценка:  0
гость
Кто это?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь