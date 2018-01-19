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Марина Порошенко в роскошном образе встречала дипломатов в Мариинском дворце

Комментариев: 3
Президент и первая леди Украины впервые после реставрации Мариинского дворца провели званый прием.
Марина Порошенко встречала дипломатов в Мариинском дворце (фото)
Марина Порошенко встречала дипломатов в Мариинском дворце (фото)
president.gov.ua

Во вторник, 16 января, в Мариинском дворце, впервые за долгое время после его реставрации, прошел званый прием. Президент Украины Петр Порошенко и первая леди Марина Порошенко встречали дипломатов из разных стран.

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Видимо, Марина Порошенко решила покорить гостей своим внешним видом, ведь она выбрала поистине роскошное платье в пол трендового пудрового оттенка, которое подчеркнуло стройную фигуру. Первая леди также предпочла элегантную укладку и сдержанный макияж. В целом образ получился королевский.

Отметим, Президент Украины Петр Порошенко традиционно выбрал темный костюм и красный галстук.

Напомним, недавно мы рассказали о модной одежде 2018. Главные тренды смотрите по ссылке.   

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Теги: Марина Порошенко, Петр Порошенко, Мариинский дворец, дипломаты, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.01.2018, 12:53
Оценка:  +2
гость
Пидapac!
СумноЗаУкраїну    19.01.2018, 12:52
Оценка:  +1
СумноЗаУкраїну
Это всё можно было бы понять если бы эта тварюка и её свинообразный муженёк-кровавый коррупционер правили в стране,где платежеспособность населения как во Франции,или в Италии(не говорю уже про Монако,Швейцарию и Люксембург).Но в стране,где платежеспособность населения аналогична нищим африканским странам,эти понты выглядят дико.
гость  (аноним)  19.01.2018, 12:29
Оценка:  +3
гость
суки
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