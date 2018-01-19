Марина Порошенко в роскошном образе встречала дипломатов в Мариинском дворце

Президент и первая леди Украины впервые после реставрации Мариинского дворца провели званый прием.

Во вторник, 16 января, в Мариинском дворце, впервые за долгое время после его реставрации, прошел званый прием. Президент Украины Петр Порошенко и первая леди Марина Порошенко встречали дипломатов из разных стран.

Читайте также: О Меган Маркл и принце Гарри снимут фильм

Видимо, Марина Порошенко решила покорить гостей своим внешним видом, ведь она выбрала поистине роскошное платье в пол трендового пудрового оттенка, которое подчеркнуло стройную фигуру. Первая леди также предпочла элегантную укладку и сдержанный макияж. В целом образ получился королевский.

Отметим, Президент Украины Петр Порошенко традиционно выбрал темный костюм и красный галстук.

Напомним, недавно мы рассказали о модной одежде 2018. Главные тренды смотрите по ссылке.