Почему Роуз Лесли не торопится замуж за Кита Харингтона?
Актёр Кит Харингтон, известный ролью Джона Сноу в сериале “Игра престолов“, сделал предложение своей девушке. Вот только свадьбу они не спешат играть.
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Отметим, что Кит Харингтон сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Роуз Лесли, которая также появлялась в сериале.
Пара познакомилась на съемках “Игры престолов“. И сейчас почти все время проводят на съемочных площадках.
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Именно работа, по словам Роуз Лесли, является тем фактором, который мешает им сыграть свадьбу. Роуз Лесли и Кит Харингтон даже не могут начать её планировать из-за своих плотных графиков.
Так что пока неизвестна ни дата, ни место свадьбы. Но, как утверждает пара, свадьба будет, и они все сами расскажут.
Напомним, что Мишель Уильямс собралась замуж. Актриса показала обручальное кольцо.
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