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Почему Роуз Лесли не торопится замуж за Кита Харингтона?

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Кит Харингтон уже давно сделал предложение своей возлюбленной Роуз Лесли.
Роуз Лесли и Кит Харингтон не спешат жениться (фото)
Роуз Лесли и Кит Харингтон не спешат жениться (фото)
GettyImages.com

Актёр Кит Харингтон, известный ролью Джона Сноу в сериале “Игра престолов“, сделал предложение своей девушке. Вот только свадьбу они не спешат играть.

 

Роуз Лесли и Кит Харингтон фото
Роуз Лесли и Кит Харингтон фото
GettyImages.com

 

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Отметим, что Кит Харингтон сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Роуз Лесли, которая также появлялась в сериале.

 

Фото Роуз Лесли и Кита Харингтона
Фото Роуз Лесли и Кита Харингтона
GettyImages.com

 

Пара познакомилась на съемках “Игры престолов“. И сейчас почти все время проводят на съемочных площадках.

 

Роуз Лесли и Кит Харингтон фото
Роуз Лесли и Кит Харингтон фото
GettyImages.com

 

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Именно работа, по словам Роуз Лесли, является тем фактором, который мешает им сыграть свадьбу. Роуз Лесли и Кит Харингтон даже не могут начать её планировать из-за своих плотных графиков.

 

Роуз Лесли и Кит Харингтон фото
Роуз Лесли и Кит Харингтон фото
GettyImages.com

 

Так что пока неизвестна ни дата, ни место свадьбы. Но, как утверждает пара, свадьба будет, и они все сами расскажут.

 

Роуз Лесли и Кит Харингтон фото
Роуз Лесли и Кит Харингтон фото
GettyImages.com

 

Напомним, что Мишель Уильямс собралась замуж. Актриса показала обручальное кольцо.

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Теги: Кит Харингтон, Роуз Лесли, актеры, свадьба
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Источник: ivona bigmir)net

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