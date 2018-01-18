Dj NANA показала горячие фото с путешествия в Барселоне!



Dj NANA фото пресс-служба артиста Фото Dj NANA пресс-служба артиста

Так, Dj NANA рассказала, что благодаря теплой весенней погоде в Барселоне, ей удалось обследовать многие не туристические улочки города и побывать практически во всех музеях! Нана призналась, что в любом путешествии находит автобусные туры Hop-On Hop-Off, которые позволяют выходить и заходить на любой остановке города, благодаря чему, есть возможность рассмотреть все достопримечательности. Чтобы увидеть как можно больше, девушке довелось каждый день проходить более 20 км! Отдых артистки выдался более, чем насыщенным. На своей Instagram-странице Нана делилась впечатлениями о поездке, радовала подписчиков фотографиями на фоне уникальной архитектуры города Барселона, а также - некоторыми горячими снимками в отеле.Так, Dj NANA рассказала, что благодаря теплой весенней погоде в Барселоне, ей удалось обследовать многие не туристические улочки города и побывать практически во всех музеях! Нана призналась, что в любом путешествии находит автобусные туры Hop-On Hop-Off, которые позволяют выходить и заходить на любой остановке города, благодаря чему, есть возможность рассмотреть все достопримечательности. Чтобы увидеть как можно больше, девушке довелось каждый день проходить более 20 км!

Dj NANA в Барселоне фото пресс-служба артиста Фото в Барселоне Dj NANA пресс-служба артиста



Но больше всего Dj NANA впечатлило блюдо традиционной испанской кухни:

Все семь дней, которые я провела в Испании, дважды на день в любом ресторане я заказывала традиционное испанское блюдо "Перец Падрон". Это зеленые перчики с солью и оливковым маслом, приготовленные на гриле. Для меня это блюдо стало открытием! Простое, но безумно вкусное! К каждой тарелке шел бокал испанского игристого вина Cava, от которого я без ума. Теперь так скучаю по этому в Киеве!

пресс-служба артиста





С багажом ярких впечатлений девушка вернулись в Киев, наметив новые маршруты по побережью и другим городам Испании. В ближайших планах Dj NANA релиз нового Dj-cета, работа над которым идет уже сейчас. После насыщенного отдыха в Барселоне, Dj NANA отправилась на несколько дней в Амстердам, где побывала на экскурсии по знаменитым каналам и прошлись по Улице красных фонарей.С багажом ярких впечатлений девушка вернулись в Киев, наметив новые маршруты по побережью и другим городам Испании. В ближайших планах Dj NANA релиз нового Dj-cета, работа над которым идет уже сейчас.