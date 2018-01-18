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Dj NANA показала горячие фото с путешествия в Барселоне!

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Испанские каникулы: Dj NANA показала горячие фото с отдыха в Барселоне!
Dj NANA показала фото с путешествия в Барселоне
Dj NANA показала фото с путешествия в Барселоне
пресс-служба артиста
Отдых артистки выдался более, чем насыщенным. На своей Instagram-странице Нана делилась впечатлениями о поездке, радовала подписчиков фотографиями на фоне уникальной архитектуры города Барселона, а также - некоторыми горячими снимками в отеле.
Dj NANA фото
Dj NANA фото
пресс-служба артиста
 
Фото Dj NANA
Фото Dj NANA
пресс-служба артиста

Так, Dj NANA рассказала, что благодаря теплой весенней погоде в Барселоне, ей удалось обследовать многие не туристические улочки города и побывать практически во всех музеях! Нана призналась, что в любом путешествии находит автобусные туры Hop-On Hop-Off, которые позволяют выходить и заходить на любой остановке города, благодаря чему, есть возможность рассмотреть все достопримечательности. Чтобы увидеть как можно больше, девушке довелось каждый день проходить более 20 км!
Dj NANA в Барселоне фото
Dj NANA в Барселоне фото
пресс-служба артиста
Фото в Барселоне Dj NANA
Фото в Барселоне Dj NANA
пресс-служба артиста

Но больше всего Dj NANA впечатлило блюдо традиционной испанской кухни:
Все семь дней, которые я провела в Испании, дважды на день в любом ресторане я заказывала традиционное испанское блюдо "Перец Падрон". Это зеленые перчики с солью и оливковым маслом, приготовленные на гриле. Для меня это блюдо стало открытием! Простое, но безумно вкусное! К каждой тарелке шел бокал испанского игристого вина Cava, от которого я без ума. Теперь так скучаю по этому в Киеве!
пресс-служба артиста
После насыщенного отдыха в Барселоне, Dj NANA отправилась на несколько дней в Амстердам, где побывала на экскурсии по знаменитым каналам и прошлись по Улице красных фонарей.

С багажом ярких впечатлений девушка вернулись в Киев, наметив новые маршруты по побережью и другим городам Испании. В ближайших планах Dj NANA релиз нового Dj-cета, работа над которым идет уже сейчас. 
Фото Dj NANA в Барселоне
Фото Dj NANA в Барселоне
пресс-служба артиста
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Теги: Dj NANA, певица, NIKITA, отдых, Барселона, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба артиста

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.01.2018, 13:15
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гость
и зачем это уебище показывать?
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