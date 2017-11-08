Ольга Фреймут показала свою сестру
Ольга Фреймут часто делится снимками на своей странице в Instagram. Но это рабочие снимки. И лишь иногда она делится фотографиями с детьми и возлюбленным.
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Ведущая предпочитает не показывать снимки со своими родственниками. А недавно решила сделать исключение. Она опубликовала фото, на котором вместе с ней позирует ее сестра Юля.
У сестри Юлі @mrs.vaniarkh депресія. Є радість - в торбині фуражка Р.Багінського, подарована @rehab.tsum . Мода лікує. В мене є рада на поганий настрій: 1) Влаштуйте собі вихідний. Не йдіть у душ. Не чистіть зуби. Розпатлайте волосся. Одягніть на піжаму пальто і йдіть на прогулянку. Взуватися не обов'язково. Зайдіть на чай до того, кого в нормальному стані соромитеся. Начальник, колега, бойфренд, Святослав Вакарчук – до кого босі ноги заведуть. 2) Потім зайдіть у найдорожчий магазин міста – довго приміряйте все, що у них є. Навіть панчохи та бікіні. А потім гонорово сповістіть: «Взагалі-то я шукаю хутряні носовички. І батон “нива“. Такий жаль… вам не завезли». Усміхніться і йдіть. 3) Зайдіть у під'їзд багатоповерхового будинку. Дзвоніть у двері – і втікайте. 4) Підіть до ставочка – знайдіть жабу. І спитайте: в кого вона така незугарна вдалася? 5) У парку вмостіться на лавку і виглядайте закохані парочки. Оберіть чоловіка на свій смак. Підкрадіться з-за спини до чужого кавалера. Закрийте йому долоньками очі. І, не зважаючи на здивування його подруги, скажіть: «А ось ти де!? Ну що, погуляв – і досить. Синочок вдома чекає». 6) Напишіть вірш. У депресії породжуються шедеври. І одразу несіть рукопис у видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Скажіть, що я вас рекомендувала Івану Малковичу – це видавець. Ось адреса: вул. Басейна, 1/2, Київ, 01004, Україна. 7) Повертайтеся додому зі спокійним серцем. Завтра вам не захочеться прожити подібний день. Ви посміхнетеся – і повернетеся до нормального життя.
Многие подписчики Ольги Фреймут отметили, что девушки очень похожи.
А мы отметили, что на странице Юли снимком с Ольгой Фреймут много. А вот сама Фреймут не так часто балует снимками с родственниками и семьей.
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