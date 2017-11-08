Ольга Фреймут показала свою сестру

Ведущая Ольга Фреймут поделилась снимком, на котором запечатлена её сестра.

Ольга Фреймут часто делится снимками на своей странице в Instagram. Но это рабочие снимки. И лишь иногда она делится фотографиями с детьми и возлюбленным.

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Ведущая предпочитает не показывать снимки со своими родственниками. А недавно решила сделать исключение. Она опубликовала фото, на котором вместе с ней позирует ее сестра Юля.

Многие подписчики Ольги Фреймут отметили, что девушки очень похожи.

А мы отметили, что на странице Юли снимком с Ольгой Фреймут много. А вот сама Фреймут не так часто балует снимками с родственниками и семьей.

❤ Допис, поширений Yulia (Freimut) Vaniarkh (@mrs.vaniarkh) 7 Лис 2017 р. о 11:32 PST

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