Новые фото Сони Киперман обескуражили поклонников

Соня Киперман становится все больше похожа на свою звездную маму Веру Брежневу.

Дети знаменитостей часто идут по стопам родителей. Эта участь не миновала и старшую дочь Веры Брежневой – Соню Киперман, которая довольно успешно строит модельную карьеру. Но сейчас публика обсуждает не успехи Сони, а ее исключительную схожесть с Верой Брежневой.

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Соня Киперман на своей странице в Instagram опубликовала новые снимки, на которых безумно походит на Веру Брежневу. Сразу и не понятно вовсе, кто именно на фото – мама или дочь:

White evening Допис, поширений Sonya Kiperman (@sonya_kooper) 25 Гру 2017 р. о 4:12 PST

Стоит отметить, девочка и раньше была похожа на свою мать, но ее новые фото просто обескуражили подписчиков.

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