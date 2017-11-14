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Новые фото Сони Киперман обескуражили поклонников

Комментариев: 6
Соня Киперман становится все больше похожа на свою звездную маму Веру Брежневу.
Новые фото Сони Киперман обескуражили поклонников
Новые фото Сони Киперман обескуражили поклонников
instagram.com/sonya_kooper

Дети знаменитостей часто идут по стопам родителей. Эта участь не миновала и старшую дочь Веры Брежневой – Соню Киперман, которая довольно успешно строит модельную карьеру. Но сейчас публика обсуждает не успехи Сони, а ее исключительную схожесть с Верой Брежневой.

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Соня Киперман на своей странице в Instagram опубликовала новые снимки, на которых безумно походит на Веру Брежневу. Сразу и не понятно вовсе, кто именно на фото – мама или дочь:

 

 

Recreating pictures from summer to keep warm in this blizzard

Допис, поширений Sonya Kiperman (@sonya_kooper)

 

 

White evening

Допис, поширений Sonya Kiperman (@sonya_kooper)

 

 

Why you checking if you’re over it? Coming soon @antvan_kids #antvankids

Допис, поширений Sonya Kiperman (@sonya_kooper)

Стоит отметить, девочка и раньше была похожа на свою мать, но ее новые фото просто обескуражили подписчиков.

Напомним, у Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста родился третий ребенок. Все подробности узнайте по ссылке.

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Теги: вера брежнева, певица, дочь, Соня Киперман, модель, фото, пост, соцсети, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  18.01.2018, 13:14
Оценка:  0
гость
Краску смыть смотреть не начто. В Виагре самая симпотная была Корягина.
гость  (аноним)  18.01.2018, 12:27
Оценка:  +1
гость
Я обескуражен!
АЛЁНКА    18.01.2018, 12:23
Оценка:  +1
АЛЁНКА
Дочь похожа на мать... Просто удивительное рядом!!
гость  (аноним)  18.01.2018, 11:04
Оценка:  +4
гость
Подрастает достойная смена! Скоро как и мамка будет пиздой торговать, а петь то она никогда и не умела!
петенька  (аноним)  18.01.2018, 10:55
Оценка:  -2
петенька
Моя попка красивее! Хочу в пуканчик!
endorphinchik    18.01.2018, 10:47
Оценка:  +5
endorphinchik
А не слишком ли много у нас мАделей развелось? На завод работать иди, красавица!!!
гость  (аноним)  18.01.2018, 10:37
Оценка:  +1
гость
"По стопам родителей"-блядь)))
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