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Виталий Козловский сменил имидж

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Виталий Козловский удивил поклонниц своими внешними изменениями.
Виталий Козловский сменил имидж (фото и видео)
Виталий Козловский сменил имидж (фото и видео)
instagram.com/vkozlovskiy

Певец Виталий Козловский любит удивлять своих подписчиков. То он опубликовал «голое» фото. А теперь решил удивить внешними изменениями.

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Артистка Козловского привыкли видеть с гутой бородой. А Виталий решил немного поэкспериментировать и вовсе сбрил ее.

Козловский изначально в Instagram показал видео, где сбривает бороду:

 

 

To be continued ✌🏼

Допис, поширений ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy)

А чуть позже продемонстрировал результаты:

 

Мнения поклонниц Козловского разделились. Кому-то пришлись по душе изменения Виталия, а кому-то нет.

Напомним, что Регина Тодоренко шокировала поклонников новой позой. Все обсуждают её новое фото. 

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Теги: виталий козловский, певец, борода, фото, видео, пост, соцсети, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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