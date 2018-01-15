Виталий Козловский сменил имидж
Певец Виталий Козловский любит удивлять своих подписчиков. То он опубликовал «голое» фото. А теперь решил удивить внешними изменениями.
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Артистка Козловского привыкли видеть с гутой бородой. А Виталий решил немного поэкспериментировать и вовсе сбрил ее.
Козловский изначально в Instagram показал видео, где сбривает бороду:
А чуть позже продемонстрировал результаты:
Спасибо всем небезразличным за комментарии! Я в Тайланде. Решил набраться сил, отдохнуть, позагорать(щеки подогреть😂) чтоб вновь идти своей дорогой. Хочется всегда по-хорошему вас удивлять. Борода отрастет быстро и я буду собой прежним. А пока так)))😉😘🤷🏻♂️ #muchasgracias Узнали?!🙄🤗 P.S. Как там поется у Пугачевой? - "Лет 15 с плеч долой,в омут танца с головой...")))))🙈😂🤣
Мнения поклонниц Козловского разделились. Кому-то пришлись по душе изменения Виталия, а кому-то нет.
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