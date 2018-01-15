Виталий Козловский сменил имидж

Виталий Козловский удивил поклонниц своими внешними изменениями.

Певец Виталий Козловский любит удивлять своих подписчиков. То он опубликовал «голое» фото. А теперь решил удивить внешними изменениями.

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Артистка Козловского привыкли видеть с гутой бородой. А Виталий решил немного поэкспериментировать и вовсе сбрил ее.

Козловский изначально в Instagram показал видео, где сбривает бороду:

А чуть позже продемонстрировал результаты:

Мнения поклонниц Козловского разделились. Кому-то пришлись по душе изменения Виталия, а кому-то нет.

Напомним, что Регина Тодоренко шокировала поклонников новой позой. Все обсуждают её новое фото.