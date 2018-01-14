Зак Эфрон показал маму
Зак Эфрон поделился трогательным фото с мамой.
Знаменитый актер Зак Эфрон недавно поделился со своими подписчиками интересным кадром. Он опубликовал в Instagram редкий кадр со своим близким человеком.
На фото вместе з Заком Эфроном стоит его мама Старла Баскетт. Что очень неожиданно, ведь раньше он такого не делал.
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А Зак решил опубликовать фото мамы, потому что у нее день рождения. Под фото он добавил поздравления с днем рождения.
Подписчики отметили, что Зак очень похож на маму.
Напомним, Артем Гагарин показал свою семью. Артем Гагарин провел новогодний отпуск с семьей в Азербайджане. Фото смотрите по ссылке.
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