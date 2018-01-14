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Зак Эфрон показал маму

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Зак Эфрон поделился трогательным фото с мамой.
Зак Эфрон показал маму (фото)
Зак Эфрон показал маму (фото)
GettyImages.com

Знаменитый актер Зак Эфрон недавно поделился со своими подписчиками интересным кадром. Он опубликовал в Instagram редкий кадр со своим близким человеком.

На фото вместе з Заком Эфроном стоит его мама Старла Баскетт. Что очень неожиданно, ведь раньше он такого не делал.

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А Зак решил опубликовать фото мамы, потому что у нее день рождения. Под фото он добавил поздравления с днем рождения.

 

 

Happy Birthday, Mom! I love you. ❤️🐻

Допис, поширений Zac Efron (@zacefron)

Подписчики отметили, что Зак очень похож на маму.

Напомним, Артем Гагарин показал свою семью. Артем Гагарин провел новогодний отпуск с семьей в Азербайджане. Фото смотрите по ссылке

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Теги: Зак Эфрон, актёр, Голливуд, голливудский актер, фото, пост, инстаграм, соцсети
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Источник: ivona bigmir)net

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