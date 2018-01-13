Наталья Могилевская раскрыла секрет счастья

Наталья Могилевская: «Я все поменяла и стала намного счастливее».

Певица Наталья Могилевская за последнее время очень сильно изменилась. И, судя по ее словам, не только внешне, но и внутренне. Артистка достаточно долго была в поисках своего счастья.

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Сейчас же Наталья Могилевская уверенна, что открыла для себя секрет счастья. Об этом она написала на своей странице в Instagram:

Со старым Новым годом!

Как его праздную я?

Сейчас самое время планировать, размышлять, мечтать...

Напишите свои лучшие качества и подумайте кому они важны и кто их ищет.

Напишите свои ценности. Что для Вас важно, приятно, хочется - и пообещайте уделить этому время и внимание в этом году.

Запланируйте как и когда!

Вы у себя самое ценное, быть счастливым - это ваша ответственность перед близкими и Главная задача пред собой!

Помечтайте об этом!

Ps Однажды я так выяснила, что 90% своего времени и усилий я трачу на то, что для меня не на первом месте важности. А то, что ценно и важно все откладывала на потом, поскольку Мир говорит, что нужно добиваться успеха прежде всего. Я все поменяла и стала намного счастливее.

К слову, когда Наталья Могилевскяа вернулась на шоу «Танці з зірками» - она показала, что похудела на 25 кг.

Напомним, что Жанна Бадоева дала совет разведенным женщинам. Известная украинская телеведущая всегда старается помогать женщинам дельными советами.