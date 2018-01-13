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Наталья Могилевская раскрыла секрет счастья

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Наталья Могилевская: «Я все поменяла и стала намного счастливее».
Наталья Могилевская раскрыла секрет счастья (фото)
Наталья Могилевская раскрыла секрет счастья (фото)
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская за последнее время очень сильно изменилась. И, судя по ее словам, не только внешне, но и внутренне. Артистка достаточно долго была в поисках своего счастья.

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Сейчас же Наталья Могилевская уверенна, что открыла для себя секрет счастья. Об этом она написала на своей странице в Instagram:

Со старым Новым годом! 
Как его праздную я?
Сейчас самое время планировать, размышлять, мечтать...
Напишите свои лучшие качества и подумайте кому они важны и кто их ищет. 
Напишите свои ценности. Что для Вас важно, приятно, хочется - и пообещайте уделить этому время и внимание в этом году. 
Запланируйте как и когда!
Вы у себя самое ценное, быть счастливым - это ваша ответственность перед близкими и Главная задача пред собой!
Помечтайте об этом! 
Ps Однажды я так выяснила, что 90% своего времени и усилий я трачу на то, что для меня не на первом месте важности. А то, что ценно и важно все откладывала на потом, поскольку Мир говорит, что нужно добиваться успеха прежде всего. Я все поменяла и стала намного счастливее.

 

 

Со старым Новым годом! Как его праздную я ? Сейчас самое время планировать, размышлять, мечтать... Напишите свои лучшие качества и подумайте кому они важны и кто их ищет. Напишите свои ценности. Что для Вас важно, приятно, хочется - и пообещайте уделить этому время и внимание в этом году. Запланируйте как и когда! Вы у себя самое ценное, быть счастливым - это ваша ответственность перед близкими и Главная задача пред собой! Помечтайте об этом! Ps Однажды я так выяснила что 90% своего времени и усилий я трачу на то, что для меня не на первом месте важности. А то, что ценно и важно все откладывала на потом, поскольку Мир говорит что нужно добиваться успеха прежде всего. Я все поменяла и стала намного счастливее💋 #сновымгодом #могилевская #love #happynewyear #happy #smile #mogilevskaya #улыбка #счастьеукаждогосвое

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

К слову, когда Наталья Могилевскяа вернулась на шоу «Танці з зірками» - она показала, что похудела на 25 кг.

Напомним, что Жанна Бадоева дала совет разведенным женщинам. Известная украинская телеведущая всегда старается помогать женщинам дельными советами

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Теги: наталья могилевская, певица, советы, фото, инстаграм, пост
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Источник: ivona bigmir)net

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