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Регина Тодоренко шокировала поклонников новой позой

Комментариев: 2
Все обсуждают новое фото Регины Тодоренко.
Регина Тодоренко шокировала поклонников позой асан (фото)
Регина Тодоренко шокировала поклонников позой асан (фото)
instagram.com/reginatodorenko​

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Певица, актриса и экс-ведущая шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко, которая недавно снялась для откровенного календаря, шокировала подписчиков новым фото. На снимке она демонстрирует асан из йоги. Также Тодоренко отметила, что пребывает в полной гармонии:

Гармония 😉

Я восстанавливаю силы с помощью Йоги.

 

Отметим, поклонники Регины Тодоренко считают это фото очень откровенным и оставляют соответствующие комментарии:

Зачем прикрыла то. Без рубахи было бы "интереснее". И без лосин.

Напомним, новый снимок Славы Каминской вызвал шквал критики в сети. Подробности и фото по ссылке.

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Теги: Регина Тодоренко, певица, ведущая, фото, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Перделка  (аноним)  16.01.2018, 13:02
Оценка:  0
Перделка
Классно пердеть в такой позе!
pусский  (аноним)  16.01.2018, 12:12
Оценка:  +1
pусский
Я меня встал, начинаю драчить!
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