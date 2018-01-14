Регина Тодоренко шокировала поклонников новой позой
Все обсуждают новое фото Регины Тодоренко.
Читайте также: Риз Уизерспун показала фото из 90-х
Певица, актриса и экс-ведущая шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко, которая недавно снялась для откровенного календаря, шокировала подписчиков новым фото. На снимке она демонстрирует асан из йоги. Также Тодоренко отметила, что пребывает в полной гармонии:
Гармония 😉
Я восстанавливаю силы с помощью Йоги.
Отметим, поклонники Регины Тодоренко считают это фото очень откровенным и оставляют соответствующие комментарии:
Зачем прикрыла то. Без рубахи было бы "интереснее". И без лосин.
Напомним, новый снимок Славы Каминской вызвал шквал критики в сети. Подробности и фото по ссылке.
Полная версия правил