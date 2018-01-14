Регина Тодоренко шокировала поклонников новой позой

Все обсуждают новое фото Регины Тодоренко.

Читайте также: Риз Уизерспун показала фото из 90-х

Певица, актриса и экс-ведущая шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко, которая недавно снялась для откровенного календаря, шокировала подписчиков новым фото. На снимке она демонстрирует асан из йоги. Также Тодоренко отметила, что пребывает в полной гармонии:

Гармония 😉 Я восстанавливаю силы с помощью Йоги.

Отметим, поклонники Регины Тодоренко считают это фото очень откровенным и оставляют соответствующие комментарии:

Зачем прикрыла то. Без рубахи было бы "интереснее". И без лосин.

Напомним, новый снимок Славы Каминской вызвал шквал критики в сети. Подробности и фото по ссылке.