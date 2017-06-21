Украинец вошел в рейтинг самых перспективных манекенщиков

Игорю Любченко предрекают блестящее будущее в модельном бизнесе.

Авторитетное издание New York Times составило рейтинг самых перспективных манекенщиков, в который вошел украинец Игорь Любченко.

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Парню всего 19 лет, учится на факультете логистики, но это вовсе не мешает ему покорять модные подиумы. Так, Игорь уже успел поучаствовать в показах таких брендов с мировым именем, как: Prada, Balenciaga, Valentino и др.

Отметим, Игорь никогда не боялся никакой работы, ведь до того, как стал известным манекенщиком, успел поработать таксистом и официантом. Более того, как признается парень, он считает, что это очень весело.

Напомним, Макс Барских стал лицом украинской коллекции одежды. Подробности и фото по ссылке.