Отдых звезд: Артем Гагарин показал свою семью

Артем Гагарин провел новогодний отпуск с семьей в Азербайджане.

Телеведущему удалось целых семь дней уделить семье, поработать на юмористическом фестивале “Весело“ и побывать на одном из курортов Азербайджана под названием Габала.

Артем Гагарин фото пресс-служба

Артем Гагарин с семьёй фото пресс-служба

Читайте также: On I Ona презентовали новый сингл на фестивале Студии "Квартал 95"

Как истинный трудоголик, Артем Гагарин и в этот раз совместил приятное с полезным и взял свою супругу Ирину, а также двоих детей в рабочую поездку на горнолыжный курорт в Азербайджане. Вместе с командой Студии "Квартал 95" телеведущий проводил различные мероприятия в рамках ежегодного фестиваля "Весело", который состоялся уже в двенадцатый раз, а на этот раз организаторы провели его на курорте Габала.

Фото Артёма Гагарина пресс-служба

Яркими эмоциями телеведущий и шоумен Артем Гагарин делится на своей странице в Facebook:

За эти 7 дней было много всего интересного. Крутые концерты Натальи Могилевской, Студии “Квартал 95“, “Лиги смеха“, Диана Арбениной, “Mgzavrebi“. В ночном клубе мы пели караоке с Евгением Кошевым и танцевали под “Он и Она“, а также играли в черную шкатулку до пяти утра. А после, днём на горе, пили глинтвейн, проводили конкурсы и зажигали вместе с “Квартал Girls Band“. Спасибо всем, кто провёл эту неделю с нами!

Читайте также: Ольга Ракицкая станет специальным гостем тура Ирины Билык

Стоит отметить, Артем находил время не только на развлекательную программу и работу, но и на занятия спортом - и даже играл в футбол вместе с коллегами по Студии “Квартал 95“.

Артем Гагарин Студия "Квартал 95" фото пресс-служба

По возвращению из Азербайджана Артем Гагарин с новыми силами вошел в рабочий режим и совсем скоро его насыщенная творческая и профессиональная жизнь будет ознаменована неожиданной новостью, которую телеведущий пока держит в строжайшем секрете.