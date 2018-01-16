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Отдых звезд: Артем Гагарин показал свою семью

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Артем Гагарин провел новогодний отпуск с семьей в Азербайджане.
Отдых звезд: Артем Гагарин показал свою семью (фото)
Отдых звезд: Артем Гагарин показал свою семью (фото)
пресс-служба

Телеведущему удалось целых семь дней уделить семье, поработать на юмористическом фестивале “Весело“ и побывать на одном из курортов Азербайджана под названием Габала. 

 

Артем Гагарин фото
Артем Гагарин фото
пресс-служба

 

Артем Гагарин с семьёй фото
Артем Гагарин с семьёй фото
пресс-служба

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Как истинный трудоголик, Артем Гагарин и в этот раз совместил приятное с полезным и взял свою супругу Ирину, а также двоих детей в рабочую поездку на горнолыжный курорт в Азербайджане. Вместе с командой Студии "Квартал 95" телеведущий проводил различные мероприятия в рамках ежегодного фестиваля "Весело", который состоялся уже в двенадцатый раз, а на этот раз организаторы провели его на курорте Габала. 

Фото Артёма Гагарина
Фото Артёма Гагарина
пресс-служба

Яркими эмоциями телеведущий и шоумен Артем Гагарин делится на своей странице в Facebook:

За эти 7 дней было много всего интересного. Крутые концерты Натальи Могилевской, Студии “Квартал 95“, “Лиги смеха“, Диана Арбениной, “Mgzavrebi“. В ночном клубе мы пели караоке с Евгением Кошевым и танцевали под “Он и Она“, а также играли в черную шкатулку до пяти утра. А после, днём на горе, пили глинтвейн, проводили конкурсы и зажигали вместе с “Квартал Girls Band“. Спасибо всем, кто провёл эту неделю с нами!

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Стоит отметить, Артем находил время не только на развлекательную программу и работу, но и на занятия спортом - и даже играл в футбол вместе с коллегами по Студии “Квартал 95“.

 

Артем Гагарин Студия
Артем Гагарин Студия "Квартал 95" фото
пресс-служба

По возвращению из Азербайджана Артем Гагарин с новыми силами вошел в рабочий режим и совсем скоро его насыщенная творческая и профессиональная жизнь будет ознаменована неожиданной новостью, которую телеведущий пока держит в строжайшем секрете. 

Артём Гагарин фото
Артём Гагарин фото
пресс-служба


фото Артёма Гагарина
фото Артёма Гагарина
пресс-служба
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Теги: Артем Гагарин, шоумен, телеведущий, отдых, семья, фото, студия "Квартал 95"
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Источник: ivona bigmir) net, пресс-служба артиста

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