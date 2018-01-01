В Сети появились первые кадры исторического сериала «Сувенир из Одессы»

Скоро на телеканале "1+1" состоится премьера телесериала "Сувенир из Одессы", в основу которого легли исторические факты.

Уже в новом телесезоне на канале 1+1 состоится премьера 12-серийной приключенческой драмы «Сувенир из Одессы» о переломных временах и несокрушимых чувствах.

Читайте также: Юрий Ткач примет участие в новом проекте

Ещё летом съемочная группа сериала буквально подняла на уши всю Одессу – именно там проходили масштабные натурные съемки в пик туристического сезона. Официальный тизер, который на днях появился в сети, ещё больше подогрел интерес к проекту.

Сувенир из Одессы фото пресс-служба 1+1

Сериал расскажет историю любви двух молодых одесситов, Матвея Грача и Лизы Вольской, которая вспыхнула ещё во время Первой мировой войны, прошла испытание двумя революциями и семикратной сменой властей в Одессе за три военных года. Война разлучила героев надолго. Они думали – навсегда. Но проходит пятьдесят лет – и Матвей с Лизой встречаются уже при новых, ещё более неожиданных обстоятельствах.

Фото Сувенир из Одессы пресс-служба 1+1

Читайте также: Critics' Choice Awards 2018: полный список победителей

Интересен проект и тем, что события в нём покажутся созвучными с современностью. В «Сувенире из Одессы» показана постоянная смена правительственной верхушки в первые годы революции, борьба между формальной и криминальной властью, разные дерзкие махинации и криминальные, загадочные схем, которые проворачивают в городе. Зритель сможет не только увидеть знакомые истории, но и задумается над тем, что всё не ново.

Сериал Сувенир из Одессы фото пресс-служба 1+1

Кроме того, порадует и яркая плеяда украинских актёров, среди которых Дмитрий Суржиков, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Александр Кобзарь, Юрий Горбунов, Владимир Горянский, Дмитрий Сова, Алексей Тритенко. Отдельным сюрпризом для зрителей будет появление гениального польского актёра Даниэля Ольбрыхского и уроженки Одессы, кинозвезды, которую помнят миллионы - Ларисы Удовиченко.

Напомним также, что MamaRika показала обручальное кольцо.