Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

MamaRika показала обручальное кольцо

Комментариев: 5
MamaRika получила предложение руки и сердца от Сергея Середы.
MamaRika показала обручальное кольцо (фото)
MamaRika показала обручальное кольцо (фото)
instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika не раз говорила, что хотела бы получить от своего возлюбленного предложение руки и сердца. И вот стало известно, что MamaRika выходит замуж.

Читайте также: Экс-холостяк Дмитрий Черкасов показал, с кем отдыхает в Таиланде

Сергей Середа сделал ей предложение, о чем MamaRika сообщила на своей странице в Instagram. Она ответила согласием и опубликовала фото обручального кольца.

 

 

💍💙

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

Пока неизвестно, где и когда пара собирается сыграть свадьбу, но MamaRika уж точно рада этому событию.

К слову, MamaRika и Сергей Середа встречаются с 2015 года.

 

MamaRika и Сергей Середа фото
MamaRika и Сергей Середа фото
instagram.com/mamarika_official

 

Напомним, что Рики Мартин женился на своем бойфренде. Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф подписали брачный контракт. Подробности читайте по ссылке.

Поделись:
Теги: MamaRika, Сергей Середа, предложение, обручальное кольцо, свадьба, фото, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  12.01.2018, 23:34
Оценка:  0
pусский
Я встал раком, раздвинул сраку, вывернул очко и пержу! Нюхайте, хохлосвиньи! Гы-гы-гы!
гость  (аноним)  12.01.2018, 20:29
Оценка:  -1
гость
Лучше бы пиздень свою лохматую показала! А вообще кто это и зачем мне это знать?
юлічка вовк  (аноним)  12.01.2018, 20:19
Оценка:  0
юлічка вовк
ви очєнь прєкрасная пара ................................. ...............
гость  (аноним)  12.01.2018, 19:35
Оценка:  0
гость
Да не мамарика выходит замуж, а Настя Кочетова. И кольцо не обручальное, а помолвочное.
гость  (аноним)  12.01.2018, 18:57
Оценка:  -1
гость
Только лохи женятся на шлюхах
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь