MamaRika показала обручальное кольцо

MamaRika получила предложение руки и сердца от Сергея Середы.

Певица MamaRika не раз говорила, что хотела бы получить от своего возлюбленного предложение руки и сердца. И вот стало известно, что MamaRika выходит замуж.

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Сергей Середа сделал ей предложение, о чем MamaRika сообщила на своей странице в Instagram. Она ответила согласием и опубликовала фото обручального кольца.

💍💙 Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official) 11 Січ 2018 р. о 10:01 PST

Пока неизвестно, где и когда пара собирается сыграть свадьбу, но MamaRika уж точно рада этому событию.

К слову, MamaRika и Сергей Середа встречаются с 2015 года.

MamaRika и Сергей Середа фото instagram.com/mamarika_official

Напомним, что Рики Мартин женился на своем бойфренде. Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф подписали брачный контракт. Подробности читайте по ссылке.