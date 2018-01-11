MamaRika показала обручальное кольцо
MamaRika получила предложение руки и сердца от Сергея Середы.
Певица MamaRika не раз говорила, что хотела бы получить от своего возлюбленного предложение руки и сердца. И вот стало известно, что MamaRika выходит замуж.
Читайте также: Экс-холостяк Дмитрий Черкасов показал, с кем отдыхает в Таиланде
Сергей Середа сделал ей предложение, о чем MamaRika сообщила на своей странице в Instagram. Она ответила согласием и опубликовала фото обручального кольца.
Пока неизвестно, где и когда пара собирается сыграть свадьбу, но MamaRika уж точно рада этому событию.
К слову, MamaRika и Сергей Середа встречаются с 2015 года.
Напомним, что Рики Мартин женился на своем бойфренде. Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф подписали брачный контракт. Подробности читайте по ссылке.
Полная версия правил