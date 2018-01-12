Сюжет с Олегом Винником на украинском канале вызвал негодование его продюсера

Представители телеканала «1+1» дали первые комментарии относительно конфликта с Винником.

Продюсер популярного украинского певца Олега Винника Александр Горбенко, обвинив журналистов ТСН в бесцеремонности и клевете. После чего сообщил, что отныне Олег Винник не собирается сотрудничать с телеканалом «1+1». Об этом Александр Горбенко сообщила на своей странице в Facebook:

Обращусь к руководству телеканала 1+1 и редакторам ТСН: Странно писать этот пост, но так или иначе выразить свою позицию и позицию Артиста считаю необходимым. В сюжете ТСН вы целенаправленно, бесцеремонно влезли в личную жизнь Артиста, оскорбили его честь и достоинство, поэтому мне придется расставить точки над «і». Начну с того, что любого рода конфликты, недоразумения, во взаимоотношениях с 1+1 отсутствуют. Когда выпускаются подобные, откровенно заказные сюжеты, необходимо разобраться в причинах.

Пост на фейсбуке Александра Горбенко:

Продюсер Винника считает, что сюжет неправдивый. Этим вопросом займутся юристы Олега Винника.

фото продюсера Олега Винника facebook.com/Alex.MITRICH.Gorbenko

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Нашей редакции удалось получить комментарий относительно сложившегося конфликта с Винником у представителей телеканала «1+1»:

Ожидаемо, что сюжет «Женщины Винника» не оставил равнодушным никого, ведь журналисты ТСН показали то, что пытался тщательно скрывать от поклонников певец и его менеджмент. При этом идти в суд – их законное право. Безусловно, Олег Винник является одним из самых востребованных артистов украинского шоу-бизнеса. Однако проекты телеканала «1+1» являются популярными и рейтинговыми и без привлечения певца. В частности, «Танцы со звездами», к которым апеллирует продюсер Винника - Александр Горбенко, прошли со средней долей 21,2% и рейтингом 6,4% по аудитории 18-54 (50+) и стали лучшей программой осеннего сезона. При этом показатели «Х-Фактора» с участием Винника - 13,6% и 3,8% соответственно. Уверены, сюжет ТСН только добавил популярности певцу.

Пока неизвестно, чем же закончится эта история.

Напомним, что телеканал «1+1» подал в суд на Министерство культуры Украины. Подробности читайте по ссылке.