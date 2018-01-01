В Сети появился украинский тизер фильма "Фокстер & Макс"

На днях в интернете появился тизер украинского фантастического семейного фильма о приключениях мальчика и пса-супергероя – Фокстер & Макс. В широкий прокат картина выйдет осенью 2018 года.

Режиссером фильма выступает Анатолий Матешко, который известен украинцам благодаря картинам “День рождение Буржуя“, “Трубач“ и др.

"Фокстер & Макс" фото пресс-служба

По сюжету, школьник Макс находит баллончик с нано-красками, и рисует граффити собаки. Неожиданно, нарисованное парнем граффити оживает и превращается в собаку-наноробота с супервозможностями. Об этом узнает опасный преступник и начинает за ними охотиться.

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Помимо множества девайсов, шпионских гаджетов и разговорчивых суперсовременных роботов, в кадре покажут любимые и знакомые места Киева, зазвучит современная украинская музыка. Картина не даст зрителю заскучать – здесь и гонки на автостраде, и захватывающие погони с элементами паркура, и экстремальные сцены на крыше многоэтажного дома.

фото пса из "Фокстер & Макс" пресс-служба

Продюссер фильма поделился:

Это кино о дружбе, прежде всего. Главные герои – мальчик Макс и его нанотехнологичный робот Фокстер, который может превращаться в настоящую собаку. В фильме будет много элементов экшена, а также драмы и комедии.

Режиссер Анатолий Матешко рассказал:

Наша история про то, что мальчишка случайно “приручает“ искусственный интеллект, и такая заваруха начинает вокруг него происходить... мало не покажется.

Видео-тизер к предстоящей премьере можно посмотреть здесь:

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