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Виталий Козловский расстроил поклонников

Комментариев: 1
Певец, похоже, всё ещё не отошел от разрыва отношений.
Виталий Козловский расстроил поклонников
Виталий Козловский расстроил поклонников
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Украинский артист Виталий Козловский, который не так давно расстался с возлюбленной, похоже, все еще не пришел в себя.

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На странице певца то и дело появляются снимки, на которых поклонники замечают грустный взгляд Виталия. Так, недавно Козловский опубликовал очередное селфи, которое сопроводил философскими мыслями.

социальная сеть Instagram

Фото Виталий подписал так:

Имей в виду!!! Когда мы сдаемся перед жизненными испытаниями, трудностями, мы знаем нашу судьбу. Она ровная и скучная. Но когда мы продолжаем идти, бороться и самоутверждаться в достижениях, мы заслуживаем право выбрать нашу судьбу и найти пути к счастью...

Напомним также, что Алан Бадоев празднует свой день рождения в открытом океане.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.01.2018, 12:12
Оценка:  0
гость
Потерял свой любимую страпонесу. Никто не хочет долбить Витальку((((
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