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Экс-холостяк Дмитрий Черкасов показал, с кем отдыхает в Таиланде

Комментариев: 1
Экс-холостяк уже, возможно, и не совсем холостяк.
Экс-холостяк Дмитрий Черкасов показал, с кем отдыхает в Таиланде
Экс-холостяк Дмитрий Черкасов показал, с кем отдыхает в Таиланде
социальная сеть Instagram

Герой седьмого сезона романтического шоу “Холостяк“ Дмитрий Черкасов сейчас, как и многие отечественные и западные звезды, отдыхает в теплых краях.

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После окончания шоу стало известно, что Черкасов не встречается с победительницей проекта, а состоит в отношениях с таинственной блондинкой. Лица возлюбленной экс-холостяк не показывал и через некоторое вовсе удалил фото с ней.

Однако на днях на личной страничке в соцсети Дмитрий Черкасов снова начал публиковать совместные снимки все с той же таинственной блондинкой. Сейчас пара наслаждается отдыхом в Таиланде.

Напомним также, что On I Ona экранизировали иллюзию в своем новом видео.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.01.2018, 11:56
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гость
чья-то жена, любовница??? или чего рожу прятать??? смех!
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