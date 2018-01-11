Экс-холостяк уже, возможно, и не совсем холостяк.

Экс-холостяк Дмитрий Черкасов показал, с кем отдыхает в Таиланде социальная сеть Instagram

Герой седьмого сезона романтического шоу “Холостяк“ Дмитрий Черкасов сейчас, как и многие отечественные и западные звезды, отдыхает в теплых краях.

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После окончания шоу стало известно, что Черкасов не встречается с победительницей проекта, а состоит в отношениях с таинственной блондинкой. Лица возлюбленной экс-холостяк не показывал и через некоторое вовсе удалил фото с ней.

Однако на днях на личной страничке в соцсети Дмитрий Черкасов снова начал публиковать совместные снимки все с той же таинственной блондинкой. Сейчас пара наслаждается отдыхом в Таиланде.

Напомним также, что On I Ona экранизировали иллюзию в своем новом видео.