Звезды соревновались с фанатами на лыжной трассе в Буковеле

Ольга Сумская со своей семьей заняла призовые места во время лыжного соревнования в Буковеле.

На курорте Буковель в рамках фестиваля Winter Romantik Fest прошли лыжные соревнования среди звезд Winter Celebrity Games. В звездных гонках приняли участие актриса Ольга Сумская, актер Виталий Борисюк, телеведущий Тимур Мирошниченко, танцор Сергей Костецкий, певец Кише и другие знаменитости.

пресс-служба

Соревнования собрали рекордное количество участников – около 50-ти. Компанию звездам составили их фанаты, ведь каждый желающий может присоединиться и получить возможность неформально пообщаться с кумирами.

пресс-служба

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Каждый из участников имел две попытки спуску по склону. Судьи с помощью специальной системы хронометража зафиксировали время прохождения дистанции каждого участника с точностью до одной сотой секунды.

Самой быстрой среди женщин оказалась дочь Виталия Борисюка и Ольги Сумской – Анна, которая завоевала первое место. А среди мужчин уже традиционно не было равных Виталию Борисюку, который поделился:

В связи с тем, что в этом году температура была выше нуля, преодоление трассы значительно усложнилось. Чтобы уверено чувствовать себя на этой дистанции, нужен опыт, а чтобы победить тем более. Я стал на лыжи в 21 год и учился, глядя на технику профессионалов. К тому же мне помогали и подсказывали друзья, спортсмены и тренера.

пресс-служба

пресс-служба

Победителей и призеров соревнований наградили грамотами, медалями и ценными подарками.

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