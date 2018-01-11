Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Евровидение 2018: ALEKSEEV собирается представить на конкурсе другую страну

Комментариев: 5
Узнайте, от какой страны хочет поехать на Евровидение украинский певец ALEKSEEV.
Евровидение 2018: ALEKSEEV собирается представить на конкурсе другую страну
Евровидение 2018: ALEKSEEV собирается представить на конкурсе другую страну
социальная сеть Instagram

Певец ALEKSEEV подал заявку на участие в украинском Нацотборе на Евровидение 2018, а затем отозвал ее. Оказалось, что ALEKSEEV принял решение представить на конкурсе Беларусь.

Читайте также: Алена Омаргалиева снялась для мужского календаря

Так, ALEKSEEV представил конкурсную песню, с которой собирается завоевать Европу:

 

Сингл "Forever" на английском языке исполнитель презентует уже на первом этапе Национального отбора на Евровидение в Минске. Музыку и слова песни написали авторы Кирилл Павлов и Евгений Матюшенко.

Напомним, Регина Тодоренко встречается с популярным российским певцом. Кто он – узнайте по ссылке.

Поделись:
Теги: alekseev, певец alekseev, alekseev евровидение 2018, alekseev песня для евровидения 2018, alekseev forever
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  11.01.2018, 11:20
Оценка:  0
гость
пусть едет, а то еще одно евровиденье слишком накладно, пусть 1-е место жля Белоруссии выиграет
гость  (аноним)  11.01.2018, 11:15
Оценка:  -1
гость
Крутая песня! Все шансы не только на победу на отборе, но и на призовое место в Португалии Удачи!
pусский  (аноним)  11.01.2018, 11:10
Оценка:  -1
pусский
И правильно. Неxyй от нищей Укропии выступать! Пидapacы иногда не только жопой думают, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  11.01.2018, 10:51
Оценка:  0
гость
Ничего так песня. Мне понравилось.
внучка_Петросяна    11.01.2018, 10:33
Оценка:  -2
внучка_Петросяна
так пусть валит жить в Беларусь. Какого хрена он башляет бабло у нас?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь