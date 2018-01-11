Евровидение 2018: ALEKSEEV собирается представить на конкурсе другую страну

Узнайте, от какой страны хочет поехать на Евровидение украинский певец ALEKSEEV.

Певец ALEKSEEV подал заявку на участие в украинском Нацотборе на Евровидение 2018, а затем отозвал ее. Оказалось, что ALEKSEEV принял решение представить на конкурсе Беларусь.

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Так, ALEKSEEV представил конкурсную песню, с которой собирается завоевать Европу:

Сингл "Forever" на английском языке исполнитель презентует уже на первом этапе Национального отбора на Евровидение в Минске. Музыку и слова песни написали авторы Кирилл Павлов и Евгений Матюшенко.

Напомним, Регина Тодоренко встречается с популярным российским певцом. Кто он – узнайте по ссылке.