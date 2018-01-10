On I Ona экранизировали иллюзию в своем новом видео

Музыкальная коллаборация On I Ona презентует видеоиллюзию на свой первый украиноязычный трек "Від ілюзій".

Как признаются сами ребята, этим видео они хотят максимально обострить эмоции своего зрителя, ведь в самом видео речь идёт о настоящей искренней любви.

Алена Ona Жигарева комментирует выход нового видео так:

"Від ілюзій" – это песня-ощущение, песня-ассоциация, и каждый слушатель может услышать в ней свою историю. Но главный ее посыл в том, что мы часто путаемся в своих чувствах и принимаем за действительность то, что на самом деле является иллюзией. Принимаем болезненную привязанность за любовь, например, или временные удовольствия – за счастье. Эта песня – посыл к тому, чтобы развеять все эти иллюзии и суметь обрести истинное и настоящее. Ведь когда ты находишь своё, все меркнет на его фоне, как иллюзия.

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Впервые On I Ona доверились на съемочной площадке режиссеру Ане Велосипедовой. Как признаются артисты, им повезло с "космическим" человеком, и впервые и на площадке им было абсолютно комфортно.

О сотрудничестве с режиссером Алексей On Мартыненко рассказывает следующее:

Аня – просто "космическая". Нам всегда хотелось поработать именно с таким человеком – ничего не говорить, ничего не придумывать, не давать никаких референсов, а полностью отдаться фантазии режиссера. Так мы и поступили с клипом "Від ілюзій", и очень надеемся, что этот полет фантазии прочувствуют абсолютно все.

Видео можно посмотреть здесь:

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