Евровидение 2018: ведущими конкурса стали 4 девушки

Объявлены имена ведущих Международного песенного конкурса.

Как вы знаете, Евровидение ежегодно проводится в стране, представитель которой стал победителем в прошлом году. Так, в 2017-м победу одержал Сальвадор Собрал, представитель Португалии, потому в этот раз конкурс пройдет в Лиссабоне.

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Евровидение 2018 по традиции состоится в мае, а проведут его 4 девушки: Филомена Каутела (португальская актриса и телеведущая), Силвия Альберто (португальская телеведущая), Даниэла Руа (американская актриса португальского происхождения), Катарина Фуртадо (актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН).

К слову, на днях состоялась церемония Золотой Глобус 2018. Победителей вы можете узнать по ссылке.