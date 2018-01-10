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Евровидение 2018: ведущими конкурса стали 4 девушки

Комментариев: 2
Объявлены имена ведущих Международного песенного конкурса.
Евровидение 2018: ведущими конкурса стали 4 девушки
Евровидение 2018: ведущими конкурса стали 4 девушки
eurovision.tv​

Как вы знаете, Евровидение ежегодно проводится в стране, представитель которой стал победителем в прошлом году. Так, в 2017-м победу одержал Сальвадор Собрал, представитель Португалии, потому в этот раз конкурс пройдет в Лиссабоне.

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Евровидение 2018 по традиции состоится в мае, а проведут его 4 девушки: Филомена Каутела (португальская актриса и телеведущая), Силвия Альберто (португальская телеведущая), Даниэла Руа (американская актриса португальского происхождения), Катарина Фуртадо (актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН).

 

К слову, на днях состоялась церемония Золотой Глобус 2018. Победителей вы можете узнать по ссылке.

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Теги: Евровидение 2018, ведущие евровидения 2018, четыре ведущих, имена ведущих
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  10.01.2018, 12:01
Оценка:  0
петенька
А почему нашего Серёжу Пенкина не назначили? Ну или на худой конец Борю? Хочу в пуканчик!
pусский  (аноним)  10.01.2018, 11:08
Оценка:  0
pусский
Выeбy всю эту черносракую, латиносскую, жидо-пиндосскую четвёрку шлюх! Выeбy и обоссу, бля! Я пёрнул!
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