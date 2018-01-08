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Джамала показала, какой была в 17 лет

Комментариев: 3
Певица Джамала поделилась архивным снимком.
Джамала показала, какой была в 17 лет
Джамала показала, какой была в 17 лет
instagram.com/jamalajaaa

Беременная певица Джамала пока не спешит показывать свой округлившийся животик. А снимками, когда была совсем юной, делится с большим удовольствием.

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Джамала решила поделится фотографией, где ей всего 17 лет. Артистка, как пишут подписчики, не сильно изменилась. А такие комментарии, вероятно, очень приятно читать Джамале в свой адрес.

instagram.com/jamalajaaa

К слову, фотографию, где ей 17, артистка опубликовала не просто так) На снимке с ней важный в ее жизни человек. К фото Джамала добавила поздравительный пост подруге.

Отметим, что Джамала отметила, сколько всего изменилось у ее подруги... Но и в жизни Джамалы много изменений произошло за последний год: свадьба, беременность, много новых проектов и выступлений.

Напомним, Дмитрий Комаров поделился редким кадром. Ведущий показал, как выглядит его младший брат. Фото смотрите по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.01.2018, 11:58
Оценка:  0
гость
судя во фото, джамала далеко не такая невинность и благородие, как из себя строит..в 17 лет вот уже как баба опытная выглядит, размальованая, в нижнем белье почти
петенька  (аноним)  08.01.2018, 11:45
Оценка:  0
петенька
Она невинна!
ktrvbcffer    08.01.2018, 11:24
Оценка:  +1
ktrvbcffer
Уже тогда все её дыры были раздолбаны в хлам...И это печально.
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