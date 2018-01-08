Певица Джамала поделилась архивным снимком.

Джамала показала, какой была в 17 лет instagram.com/jamalajaaa

Беременная певица Джамала пока не спешит показывать свой округлившийся животик. А снимками, когда была совсем юной, делится с большим удовольствием.

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Джамала решила поделится фотографией, где ей всего 17 лет. Артистка, как пишут подписчики, не сильно изменилась. А такие комментарии, вероятно, очень приятно читать Джамале в свой адрес.

instagram.com/jamalajaaa

К слову, фотографию, где ей 17, артистка опубликовала не просто так) На снимке с ней важный в ее жизни человек. К фото Джамала добавила поздравительный пост подруге.

Отметим, что Джамала отметила, сколько всего изменилось у ее подруги... Но и в жизни Джамалы много изменений произошло за последний год: свадьба, беременность, много новых проектов и выступлений.

Напомним, Дмитрий Комаров поделился редким кадром. Ведущий показал, как выглядит его младший брат. Фото смотрите по ссылке.