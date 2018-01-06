Мадонна удивила снимком без макияжа

Поп-королева внесла свой вклад в набирающий обороты номэйкап-тренд.

Американская певица Мадонна, которую называют королевой эпатажа, в очередной раз удивила своих поклонников.

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На личной страничке в соцсети звезда показала, как выглядит без макияжа, зато Мадонна выбрала оригинальный фон для своего селфи.

В подписи к фото певица сообщила, что снег на улице метет, как сумасшедший и ее пес не хочет одеваться на прогулку.

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Напомним так же, что Вика из НЕАНГЕЛОВ поделилась снимком с мамой.