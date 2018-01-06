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Мадонна удивила снимком без макияжа

Комментариев: 9
Поп-королева внесла свой вклад в набирающий обороты номэйкап-тренд.
Мадонна удивила снимком без макияжа
Мадонна удивила снимком без макияжа
GettyImages.com

Американская певица Мадонна, которую называют королевой эпатажа, в очередной раз удивила своих поклонников.

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На личной страничке в соцсети звезда показала, как выглядит без макияжа, зато Мадонна выбрала оригинальный фон для своего селфи.

В подписи к фото певица сообщила, что снег на улице метет, как сумасшедший и ее пес не хочет одеваться на прогулку.

социальная сеть Instagram

Напомним так же, что Вика из НЕАНГЕЛОВ поделилась снимком с мамой.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
G10    06.01.2018, 22:06
Оценка:  -1
G10
русня,идите дрочить на пугачиху
гость  (аноним)  06.01.2018, 21:21
Оценка:  0
гость
На фото голая Мадонна
!  (аноним)  06.01.2018, 20:29
Оценка:  0
!
а обязательно было фоткаться на фоне голой бабы? с небритой писькой? фу! фуфуфуфуфу , бе
pусский  (аноним)  06.01.2018, 20:22
Оценка:  -1
pусский
Гы-гы-гы! Моя куча говна на труселях после водочного обсералова выглядит лучше, бля! Лучше крысу выeбaть, чем эту пиндосскую шлюху! Я пёрнул от страха!
wnt    06.01.2018, 20:25
Оценка:  0
wnt
вы из клуба копрофилов и зоофилов?
Громыхало    06.01.2018, 18:18
Оценка:  -2
Громыхало
Удивила?Скорее,ужаснула!Фу,бля!Эт а ужасная старуха должна платить деньги за то,чтобы люди смотрели на её уродливое еблище и старческую,морщинисто-обвисшую тушу!Лучше дрочить до конца жизни чем смотреть на подобное омерзительное уродство!Ушёл блевать.
wnt    06.01.2018, 20:23
Оценка:  0
wnt
У вас такая карма - блевать...уйдите уже, никто вас просить вернуться не будет.
гость  (аноним)  06.01.2018, 18:17
Оценка:  0
гость
Ей уже столько лет, что за эти годы мы видели её всякую. И уверена, что она уже никого, никогда и ничем не удивит.
weatнered    06.01.2018, 17:33
Оценка:  0
weatнered
если это можно снимком назвать
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