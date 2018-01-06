Марафон звёздных признаний в любви своей семье продолжается.

Николь Кидман показала важных женщин в своей жизни GettyImages.com

Знаменитая австралийская актриса Николь Кидман относится к тем звездам, которые не любят выставлять свою жизнь напоказ. Поэтому на личной страничке актрисы в соцсети редко можно найти семейные снимки.

Читайте также: Кейт Бланшетт возглавит жюри престижного кинофестиваля

Однако на днях, в честь праздников, актриса опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена вместе с сестрой и мамой.

социальная сеть Facebook

Семейное фото Николь Кидман подписала:

Люблю этих красавиц до глубины души. Я счастлива, что провела праздники с мамой и сестрой.

Напомним так же, что Сын Ким Кардашьян был экстренно госпитализирован.