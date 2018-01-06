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Николь Кидман показала важных женщин в своей жизни

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Марафон звёздных признаний в любви своей семье продолжается.
Николь Кидман показала важных женщин в своей жизни
Николь Кидман показала важных женщин в своей жизни
GettyImages.com

Знаменитая австралийская актриса Николь Кидман относится к тем звездам, которые не любят выставлять свою жизнь напоказ. Поэтому на личной страничке актрисы в соцсети редко можно найти семейные снимки.

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Однако на днях, в честь праздников, актриса опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена вместе с сестрой и мамой.

социальная сеть Facebook

Семейное фото Николь Кидман подписала:

Люблю этих красавиц до глубины души. Я счастлива, что провела праздники с мамой и сестрой.

Напомним так же, что Сын Ким Кардашьян был экстренно госпитализирован.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.01.2018, 11:33
Оценка:  0
pусский
У меня встал,разом отпендюрю всех звёздных старух,и все узнают, что такой настоящий русский мужик!
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