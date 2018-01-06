Николь Кидман показала важных женщин в своей жизни
Марафон звёздных признаний в любви своей семье продолжается.
Знаменитая австралийская актриса Николь Кидман относится к тем звездам, которые не любят выставлять свою жизнь напоказ. Поэтому на личной страничке актрисы в соцсети редко можно найти семейные снимки.
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Однако на днях, в честь праздников, актриса опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена вместе с сестрой и мамой.
Семейное фото Николь Кидман подписала:
Люблю этих красавиц до глубины души. Я счастлива, что провела праздники с мамой и сестрой.
Напомним так же, что Сын Ким Кардашьян был экстренно госпитализирован.
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