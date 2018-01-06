Руслана презентует видео «Отче Наш» и большой рождественский проект «Молитва Світла»

Новые работы от первой украинской победительницы Евровидения.

Как стало известно, накануне Нового года, после более чем 10-летнего перерыва, Руслана возвращается к традиции великих Рождественских проектов! Артистка представит уникальный по своей концепции проект «Святе Різдво. Молитва Світла». Проект 2018 года особенно светлый и духовный. Если предыдущие рождественские фильмы имеют более телевизионный, концертный и аутентичный формат вроде рождественских анплагд (unplugged) или музыкальных фильмов, то нынешний - прежде всего религиозный и духовный.

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6 января 2018 года состоится премьера невероятного музыкального видео Русланы - авторская версия чудотворной молитвы «Отче Наш», которую певица написала сама в сотрудничестве с выдающимся современным композитором Иваном Небесным. Съемки видео проходили в Софийском Соборе, которому в этом году исполняется 1000 лет. Это видео станет первой ласточкой большого Рождественского фильма, который выйдет в 2019 году.

Руслана рассказала о своем рождественском проекте:

Украинская молитва чудотворная. Мы нашли древние духовные традиции украинской молитвы. Это молитва на одной ноте, на одном дыхании! Украинская духовная музыка неповторима. Это будет попытка попасть к тому канону, который существовал почти 1000 лет назад.

На своих страницах в фейсбук и инстаграм певица поделилась первыми фотографиями со съемок в Соборе Святой Софии. Руслана перед иконостасом в черном платье и в синем плаще. Поклонники живо обсуждают ее таинственный образ.

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Сразу после премьеры музыкального видео «Отче Наш», 6 января в 17:00 на 24 канале, начнется прямая трансляция Литургии из Собора Рождества Пресвятой Богородицы, из города казацкой славы Конотоп. Мужская хоровая капелла им. Л. Ревуцкого, которой будет дирижировать Руслана, выполнит духовные произведения с канонической Рождественской Литургии. Прозвучат произведения в обработке классиков украинской духовной музыки - Леонтовича, Бортнянского, Вербицкого.

Руслана поделилась:

Я буду дирижировать фрагмент всенощной, Божественной Литургии, а именно - основные молитвы «Отче Наш», «Богородице Діво, Радуйся», «Світе Тихий», «Святий Боже», которые мы написали вместе с Иваном Небесным. Ежедневно мы проводим репетиции с капеллой. Будьте с нами. Святое Рождество. Неповторимая украинская молитва.

Каноническая Всенощная, которую создает Руслана, является первым этапом по проекту «Молитва Світла», что за год станет полноценным музыкальным фильмом.

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6 января 2018 в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Конотоп, с прямой трансляцией на ТВ в 17:00.

Напомним, украинские артисты рассказали о планах на 2018 год. Подробности по ссылке.