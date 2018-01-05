Меган Маркл пришлось отказаться от работы в связи с замужеством.

СМИ выяснили, на что будут жить принц Гарри и Меган Маркл GettyImages.com

Как сообщалось раньше, королевская семья покроет все расходы на свадьбу. А вот на что пара будет жить дальше? Как известно, Меган Маркл пришлось покинуть свою работу из-за своего будущего статуса.

Так вот, издание “Good Housekeeping“ узнало, какие источники дохода есть у принца Гарри и Меган Маркл.

Служба в ВВС

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Принц Гарри посвятил десять лет своей жизни военной службе. У него даже есть звание капитана. Так что сейчас принц получает военную пенсию.

Актерская работа Меган Маркл

За свою работу в сериале “Форс-мажоры“ Меган Маркл заработала $500 тысяч. А теперь ей полагается процент за каждый повторный показ эпизодов с ней на телевидении.

Сайт The Tig

Меган Маркл получала доход с сайта The Tig. А также с совместной коллекции одежды Reitmans. Это помогло ей увеличить счет на $80 тысяч.

Налоги жителей Великобритании

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Жители Великобритании отдают $391 млн на нужды монаршей семьи. Эти деньги выделяются на работу правительства, своеобразную зарплату королеве и из этих средств оплачиваются командировки и рассчитывает зарплату работникам дворца.

Наследство

Принцесса Диана оставила наследство общей стоимостью $22,5 млн. Все это поровну распределила между сыновьями. Принц Гарри получил свою половину наследства, когда ему исполнилось 30 лет.

Деньги принца Чальза

Как наследник принца Чарльза, принц Гарри имеет право на некоторые сбережения, которые его брату приносит графство Корнуолл.

Напомним, стало известна точная дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Свадьба состоится весной. Подробности читайте по ссылке.