Слава Каминская похвасталась подросшими детьми

Певица из группы НеАнгелы поделилась трогательным снимком своих деток.

Солистка дуэта НеАнгелы Слава Каминская порадовала поклонников первым в этом году снимком своих детей.

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На фото, которая звездная мама опубликовала в микроблоге, подросшие Леонардо и Лаура гуляют по одному из столичных торговых центров.

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Слава Каминская подписала кадр:

Хорошо, когда есть старший брат.

Напомним так же, что Александр Кривошапко поделился трогательным снимком с дочерью.