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Слава Каминская похвасталась подросшими детьми

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Певица из группы НеАнгелы поделилась трогательным снимком своих деток.
Слава Каминская похвасталась подросшими детьми
Слава Каминская похвасталась подросшими детьми
социальная сеть Instagram

Солистка дуэта НеАнгелы Слава Каминская порадовала поклонников первым в этом году снимком своих детей.

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На фото, которая звездная мама опубликовала в микроблоге, подросшие Леонардо и Лаура гуляют по одному из столичных торговых центров.

 

социальная сеть Instagram

 

Слава Каминская подписала кадр:

Хорошо, когда есть старший брат.

Напомним так же, что Александр Кривошапко поделился трогательным снимком с дочерью.

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Источник: ivona bigmir) net

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