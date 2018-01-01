Певица Вера Брежнева очень редко делится совместными фотографиями с супругом Константинтом Меладзе.

Певица и актриса Вера Брежнева, как и многие знаменитости, поздравила своих поклонников с Новым 2018 годом. А к посту добавила фотографии с супругом Константином Меладзе, что случается довольно редко.

Вера Брежнева опубликовала редкие снимки со своим мужем Константином Меладзе в Facebook.

facebook.com/BrezhnevaVera

facebook.com/BrezhnevaVera

Поклонники певицы написали много комплиментов в адрес пары.

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К слову, Константин Меладзе не раз говорил публично о том, что ему невероятно повезло с супругой. Она, по его словам, является его вдохновителем.

Напомним, что Тимур Мирошниченко женится. Ведущий впервые показл свою возлюбленную. Фото смотри по ссылке.