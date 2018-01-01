Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ребекка Холл впервые станет мамой

Комментариев: 0
Актриса Ребекка Холл впервые опубликовал фото с округлившимся животом.
Ребекка Холл впервые станет мамой
Ребекка Холл впервые станет мамой
GettyImages.com

Читайте также: Александр Кривошапко поделился трогательным снимком с дочерью

35-летняя актриса Ребекка Холл беременна. Актриса, известная по фильмам "Вики Кристина Барселона" и "Город воров", ожидает на своего первенца. Холл вместе с супругом Морганом Спектором впервые станут родителями.

Радостную новость о своей беремнности Холл сообщала на странице в Instagram.

Актриса даже опубликовала снимок, где виден ее животик:

Столько всего нового будет в этом Новом году... Желаю вам и вашим близким, чтобы 2018 год был полон радости и волшебства.

 

Отметим, что Ребекка Холл и Морган Спектор сыграли свадьбу в 2015 году.

GettyImages.com

Напомним, Светлана Лобода заинтриговала своих поклонников желанием на 2018-ый год. Артистка заговорила о втором ребенке. Подробности читайте по ссылке.

Поделись:
Теги: ребекка холл, беременность, ребекка холл беременна, ребекка холл фото, ребекка холл 2018, ребекка холл инстаграм, ребекка холл фото 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir) net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь