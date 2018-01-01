Ребекка Холл впервые станет мамой
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35-летняя актриса Ребекка Холл беременна. Актриса, известная по фильмам "Вики Кристина Барселона" и "Город воров", ожидает на своего первенца. Холл вместе с супругом Морганом Спектором впервые станут родителями.
Радостную новость о своей беремнности Холл сообщала на странице в Instagram.
Актриса даже опубликовала снимок, где виден ее животик:
Столько всего нового будет в этом Новом году... Желаю вам и вашим близким, чтобы 2018 год был полон радости и волшебства.
Отметим, что Ребекка Холл и Морган Спектор сыграли свадьбу в 2015 году.
Напомним, Светлана Лобода заинтриговала своих поклонников желанием на 2018-ый год. Артистка заговорила о втором ребенке. Подробности читайте по ссылке.
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