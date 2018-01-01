Ребекка Холл впервые станет мамой

Актриса Ребекка Холл впервые опубликовал фото с округлившимся животом.

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35-летняя актриса Ребекка Холл беременна. Актриса, известная по фильмам "Вики Кристина Барселона" и "Город воров", ожидает на своего первенца. Холл вместе с супругом Морганом Спектором впервые станут родителями.

Радостную новость о своей беремнности Холл сообщала на странице в Instagram.

Актриса даже опубликовала снимок, где виден ее животик:

Столько всего нового будет в этом Новом году... Желаю вам и вашим близким, чтобы 2018 год был полон радости и волшебства.

Отметим, что Ребекка Холл и Морган Спектор сыграли свадьбу в 2015 году.

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