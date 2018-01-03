Беременная Бехати Принслу показала пикантный кадр

Известная модель опубликовала новое фото.

28-летняя модель Бехати Принслу решила оригинально поздравить своих подписчиков с Новым годом.

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На личной страничке в соцсети девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена топлес с дочерью Дасти на руках. При этом Бехати Принслу продемонстрировала округлившийся животик.

социальная сеть Instagram

Молодая мама подписала кадр:

С новым годом! Давайте будем добрее друг к другу в новом году. Не могу дождаться, когда встречусь уже с нашим пополнением в 2018-м.

Напоним так же, что Принц Гарри и Меган Маркл назвали точную дату свадьбы.