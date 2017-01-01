Пенелопа Крус кардинально сменила имидж

В Сети появился проморолик нового сезона сериала "Американская история преступлений".

На днях создатели сериала "Американская история преступлений" сделали своим поклонникам предновогодний подарок. В Сети появился проморолик нового сезона сериала.

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В видео вошли короткие диалоги с Пенелопой Крус, Рики Мартином, Эдгаром Рамирес, Дарреном Криссом и продюсерами проекта. Отметим, что новый сезон сериала будет посвящен истории жизни и смерти итальянского дизайнера и основателя модного дома "Versace" Джанни Версаче.

Роли сестры модельера Донателлы играет популярная испанская актриса Пенелопа Крус. Интересно, что в жизни Пенелопа и Донателла подруги, поэтому для съемок женщины долго общалась и актриса вносила коррективы в сценарий, чтобы не навредить Донателле и ее детям.

Также стоит отметить, что в сериале Пенелопа Крус предстанет перед зрителем со светлым цветом волос, который, к слову, очень подходит актрисе.

Напомним так же, что Леся Никитюк спародировала Светлану Лободу.