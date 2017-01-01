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Пенелопа Крус кардинально сменила имидж

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В Сети появился проморолик нового сезона сериала "Американская история преступлений".
Пенелопа Крус кардинально сменила имидж
Пенелопа Крус кардинально сменила имидж
GettyImages.com

На днях создатели сериала "Американская история преступлений" сделали своим поклонникам предновогодний подарок. В Сети появился проморолик нового сезона сериала.

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В видео вошли короткие диалоги с Пенелопой Крус, Рики Мартином, Эдгаром Рамирес, Дарреном Криссом и продюсерами проекта. Отметим, что новый сезон сериала будет посвящен истории жизни и смерти итальянского дизайнера и основателя модного дома "Versace" Джанни Версаче.

Роли сестры модельера Донателлы играет популярная испанская актриса Пенелопа Крус. Интересно, что в жизни Пенелопа и Донателла подруги, поэтому для съемок женщины долго общалась и актриса вносила коррективы в сценарий, чтобы не навредить Донателле и ее детям.

Также стоит отметить, что в сериале Пенелопа Крус предстанет перед зрителем со светлым цветом волос, который, к слову, очень подходит актрисе.

 

Напомним так же, что Леся Никитюк спародировала Светлану Лободу.

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Источник: ivona bigmir) net

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