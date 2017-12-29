Леся Никитюк спародировала Светлану Лободу

Шутливый ролик от известной телеведущей.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк недавно стала гостьей шоу "Вечерний Киев", где примерила на себя образ известной певицы. Гримеры проекта превратили Лесю Никитюк в настоящую копию Светланы Лободы.

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На личной страничке в соцсети Леся опубликовала шутливый ролик, в котором мастерски спародировала Лободу и обратилась к ее продюсеру Наталле Крапивиной.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) Дек 29, 2017 at 1:10 PST

Напомним так же, что Деми Ловато похвасталась идеальной фигурой.