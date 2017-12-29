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Леся Никитюк спародировала Светлану Лободу

Комментариев: 4
Шутливый ролик от известной телеведущей.
Леся Никитюк спародировала Светлану Лободу
Леся Никитюк спародировала Светлану Лободу
социальная сеть Instagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк недавно стала гостьей шоу "Вечерний Киев", где примерила на себя образ известной певицы. Гримеры проекта превратили Лесю Никитюк в настоящую копию Светланы Лободы.

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На личной страничке в соцсети Леся опубликовала шутливый ролик, в котором мастерски спародировала Лободу и обратилась к ее продюсеру Наталле Крапивиной.

 

Напомним так же, что Деми Ловато похвасталась идеальной фигурой.

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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  31.12.2017, 22:15
Оценка:  0
pусский
Клон, перди по-своему, а вот я пёрнул - получилось облако!
русский  (аноним)  31.12.2017, 20:13
Оценка:  -2
русский
Напердел в бутылку с водкой, получилось почти шампанское! Подымаю этот стакан с пердежом за нас лаптеногих! Гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  31.12.2017, 18:57
Оценка:  -2
pусский
От меня все срутся от испуга, укру Перделке удачи в новом году!
Перделка  (аноним)  31.12.2017, 18:43
Оценка:  -2
Перделка
Бля, я жёстко проперделась от увиденного, гы-гы-гы!
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