Деми Ловато похвасталась идеальной фигурой
Актриса порадовала поклонников новыми снимками.
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Молодая американская актриса и певица Деми Ловато относится к тем звездам, в социальных сетях которых редко можно найти откровенные снимки. Однако все рано или поздно делают исключения.
Так, на днях на личной страничке в соцсети Деми Ловато порадовала своих поклонников горячим снимком, на котором она запечатлена в откровенном полосатом купальнике с глубоким декольте.
Кадр актриса подписала:
Я влюблена в этот купальник.
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