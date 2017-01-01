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Деми Ловато похвасталась идеальной фигурой

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Актриса порадовала поклонников новыми снимками.
Деми Ловато похвасталась идеальной фигурой
Деми Ловато похвасталась идеальной фигурой
GettyImages.com

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Молодая американская актриса и певица Деми Ловато относится к тем звездам, в социальных сетях которых редко можно найти откровенные снимки. Однако все рано или поздно делают исключения.

Так, на днях на личной страничке в соцсети Деми Ловато порадовала своих поклонников горячим снимком, на котором она запечатлена в откровенном полосатом купальнике с глубоким декольте.

социальная сеть Instagram

Кадр актриса подписала:

Я влюблена в этот купальник.

Напомним так же, что Олег Винник удивит новым сценическим образом.

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Источник: ivona bigmir) net

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